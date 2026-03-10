De clases en pandemia a líder de podcasts: el auge del narrador de historia más escuchado en español

Un profesor cordobés transforma su podcast en itinerarios culturales únicos que combinan educación y turismo en los destinos más emblemáticos de Europa.

Lucas Botta, creador del popular podcast «Historia en Podcast», ha llevado la experiencia educativa a otro nivel al ofrecer viajes que permiten explorar la historia en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Desde su inicio durante la pandemia como un recurso educativo, su plataforma ha crecido y ahora ofrece recorridos únicos por ciudades históricas.

De Clases Virtuales a Recorridos Culturales

Lo que comenzó como una herramienta para enseñar durante el confinamiento se ha convertido en el podcast en español más escuchado sobre historia. Inicialmente diseñado para el aula invertida, donde los estudiantes escuchaban clases desde casa, pronto se expandió a plataformas de streaming, creando una comunidad de más de 350.000 seguidores.

Botta lanzó su primera serie de viajes en 2024 con la agencia Tour Cultural, ofreciendo itinerarios centrados en la historia. El resultado fue un éxito rotundo: el primer viaje a Italia, que abarcó ciudades como Venecia y Roma, atrajo a más participantes de los esperados, muchos de ellos oyentes del podcast.

Exploraciones en VIVO: Aprender con cada Paso

A diferencia de los tours convencionales, estos recorridos se enfocan en contar historias fascinantes y anécdotas poco conocidas mientras los participantes caminan por los lugares históricos. En uno de sus viajes a Londres, Lucas relató la tradición militar de los gurkas al coincidir con el ingreso de un regimiento al Palacio de Buckingham.

En París, además de visitar la icónica catedral de Notre Dame, se narran historias de los Caballeros Templarios, revelando leyendas que a menudo se quedan fuera de los itinerarios turísticos estándar. La novedad de esta propuesta radica en que más del 85% de los viajeros ya conocen los destinos, pero optan por la experiencia para apreciar una nueva perspectiva del lugar.

Próximos Destinos y Sorpresas Históricas

Entre los futuros itinerarios, se destaca un viaje enfocado en la Segunda Guerra Mundial, visitando ciudades como Múnich y Berlín. Con una gran demanda, los cupos se agotaron rápidamente, lo que llevó a abrir nuevas fechas para aquellos interesados en sumarse.

Además, Lucas planea explorar regiones como Grecia y Egipto, ampliando aún más el horizonte de sus viajes educativos a lo largo y ancho del mundo.

Un Viaje Evolutivo: La Historia en Cada Paso

Después de años enseñando en la escuela secundaria, Lucas tomó la valiente decisión de dedicar su vida profesional por completo a esta iniciativa. Su pasión por la historia y la enseñanza lo llevaron a cumplir un sueño que comenzó en su infancia, cuando soñaba con trabajar viajando y explorando.

Datos Prácticos para Invertir en Conocimiento

Los viajes suelen durar entre 12 y 14 días, con grupos que varían entre 20 y 26 participantes. Incluyen recorridos a pie con sistema de audio y explicaciones en tiempo real, garantizando una experiencia rica y envolvente.

Los itinerarios, que incluyen alojamiento en hoteles de cuatro estrellas y traslados exclusivos, están diseñados para sumergirse no solo en la cultura, sino también en la historia que forjó a cada una de estas importantes ciudades del mundo.