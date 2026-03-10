Dólar Hoy: Cotización del Martes 10 de Marzo

Dólar Blue y Su Cotización Actualizada: Martes 10 de Marzo
El dólar blue ha alcanzado nuevos valores en el mercado. Conoce las cifras más recientes y los detalles sobre el dólar oficial y otros tipos de cambio hoy.
Valor del Dólar Blue Hoy, Martes 10 de Marzo
En el mercado paralelo, el dólar blue se encuentra cotizando a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
Dólar Oficial: Cotización Actual
Según la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial está fijado en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en este martes 10 de marzo.
Tipo de Cambio de Dólares Financieros Hoy
Valor del Dólar MEP
El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, se sitúa en $1.428,30 para la compra y $1.432,20 para la venta.
Contado con Liquidación: Precios Actuales
En este martes 10 de marzo, el dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra en $1.471,70 para la compra y $1.473 para la venta.
Cotización del Dólar Cripto
El dólar cripto se establece en $1.471,80 para la compra y $1.471,90 para la venta, según las actividades de este lunes.
Dólar Tarjeta: Valores a Tener en Cuenta
Hoy, el tipo de cambio para el monto en dólares que aparece en el resumen de la tarjeta se cotiza a $1.865,50.
Riesgo País Actual
El riesgo país, un indicador crítico que mide el diferencial de tasas entre los bonos argentinos y los de Estados Unidos, se ubica en 583 puntos básicos este 10 de marzo.