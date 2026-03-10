¿Qué calidad tienen los alimentos importados en nuestras góndolas?

En los supermercados argentinos, la diversidad de productos internacionales está en constante aumento, haciendo que los consumidores se cuestionen: ¿la calidad siempre se obtiene con una etiqueta extranjera?

Cervezas: Historia y Origen en Cada Botella

Entre los más buscados se encuentran las cervezas, muchas de ellas con una rica tradición europea. En las estanterías se destacan opciones como la Blue Moon de Bélgica, que se ofrece entre $3.800 y $4.800 por 473 ml, y la icónica Guinness Extra Stout, a $3.950 por la misma cantidad. Otras invitadas son la holandesa Grolsch Pilsner y la estadounidense Goose Island Lager, con precios de $3.300 y $3.180 respectivamente. No olvidemos la chilena Kunstmann Session IPA a $2.752 por 470 ml.

Además, encontramos también grandes nombres alemanes, como la Hermann Müller Lager Classic, por $1.750 por 500 ml, y la francesa Monastère Blond. Sin embargo, detrás de cada etiqueta se esconden realidades diversas. Marcas con historia, como Guinness –fundada en 1759– son reconocidas por su complicada elaboración y “perfil sensorial”, aunque no siempre figuran en las listas de los mejores.

Curiosamente, algunas cervezas como la Hermann Müller, considerada una segunda marca en su país, chocan con la percepción de calidad que generan sus etiquetas internacionales.

Pastas y Salsas Italianas: Un Sello de Distinción

El auge de pastas italianas ha sido bien recibido. Marcas como De Cecco y Colavita son altamente apreciadas y su precio refleja su calidad; por ejemplo, las pastas De Cecco pueden alcanzar los $11.182 por 500 grs. En Italia, las mejores pastas se distinguen por estándares de alta calidad, lo que les otorga una ventaja competitiva en nuestro mercado.

De Cecco es reconocida no como la mejor, pero sí entre las más destacadas en la categoría industrial premium. A su lado, otras opciones como la Pasta Diamond y Pasta Bella, aunque no sean de tradición italiana, también han sorprendido, ganando premios internacionales.

En cuanto a salsas, la oferta ha evolucionado. Muchas salsas italianas premium, como la Mutti passata di pomodoro, se encuentran en precios de hasta $13.223 por 700 g, reflejando un perfil de calidad que no se puede ignorar.

Chocolate Belga: Un Sabor Reconocido

Los chocolates importados han conquistado el mercado argentino. En Carrefour se pueden hallar tabletas de Beyond Time, oriundas de Bélgica, a alrededor de $7.630 por 100 grs. El chocolate belga es aclamado por su cuidadosa selección de ingredientes y técnicas de confección, lo que lo ubica en rankings globales por encima de muchos chocolates industriales.

En contraposición, otros chocolates como los de Brasil y EE.UU. se consideran de calidad media, mientras que los suizos, como los de Lindt, prevalecen desde siempre en el ámbito internacional.

Quesos y Jamones Españoles: Delicadeza y Exclusividad

La diversidad de quesos franceses es notable, con ejemplos como el brie de Ile de France que se ofrece a $11.950 por 125 grs. o el reblochón de Fermiere a $17.955 por 450 grs. Cada uno de estos productos refleja la riqueza culinaria de Francia.

En el mundo del jamón, encontramos especialidades españolas como el jamón serrano de Lourisierra a $11.499 por 120 g. Estos alimentos no solo enriquecen nuestra mesa, sino que también representan lo mejor de sus tradiciones alimentarias.