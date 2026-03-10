Reeves se enfrenta a preguntas de diputados sobre la crisis del costo de vida – Actualidad política del Reino Unido

La incertidumbre económica, impulsada por la crisis en Medio Oriente, ha llevado a la administración británica a considerar medidas de apoyo a los hogares ante inminentes aumentos en los precios de la energía.

Contexto de la Crisis Energética

La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, y el primer ministro, Keir Starmer, han indicado su disposición a intervenir y proteger a los hogares británicos frente a los impactos negativos de la próxima revisión del tope de precios de energía. El precio del petróleo Brent alcanzó un máximo de $119.50 por barril antes de caer a aproximadamente $91 tras declaraciones optimistas de Donald Trump sobre el conflicto en Irán.

Impacto de la Guerra en los Mercados

Las preocupaciones sobre un conflicto prolongado han creado turbulencias en los mercados. La Cámara de Comercio Británica ha advertido que la inflación está destinada a permanecer «firmemente por encima» del objetivo del 2% establecido por el Banco de Inglaterra.

Rachel Reeves estima que Reino Unido estará expuesto a una creciente inflación debido al conflicto en Irán.

Coordinación Internacional y Seguridad Energética

Reeves, tras su reunión con colegas del G7, expresó su respaldo a una «liberación coordinada» de reservas internacionales de petróleo para mitigar los efectos económicos de la crisis. También enfatizó la necesidad de asegurar la seguridad de los buques en el estrecho de Hormuz, vital ruta de transporte de crudo.

Respuestas Políticas ante la Crisis

Starmer afirmó que un conflicto prolongado afectaría profundamente «la vida y los hogares de todos», comprometiéndose a anticiparse a los escenarios adversos. Además, enfrenta presiones para cancelar un aumento programado de 5p en el impuesto sobre el combustible y presentar un plan de emergencia que proteja a las familias británicas de los aumentos globales en los precios de energía.