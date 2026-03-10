«Octavos de Final: La Emoción Estalla»

El esperado torneo de clubes más prestigioso de Europa arranca esta semana con duelos apasionantes que no te querrás perder.

Este martes inicia la fase de octavos de final de la UEFA Champions League, donde cuatro emocionantes encuentros de ida nos ofrecerán un espectáculo de alto nivel. Los aficionados ya están listos para alentar a sus equipos favoritos en busca de la gloria europea.

Agenda de los Partidos de Octavos de Final

Los enfrentamientos comenzarán con un increíble lineup:

Detalles para el Martes 10

Galatasaray vs Liverpool – 14:45

– 14:45 Newcastle vs Barcelona – 17:00

– 17:00 Atlético de Madrid vs Tottenham – 17:00

– 17:00 Atalanta vs Bayern Múnich – 17:00

Partidos del Miércoles 11

Bayer Leverkusen vs Arsenal – 14:45

– 14:45 Real Madrid vs Manchester City – 17:00

– 17:00 Bodo/Glimt vs Sporting Lisboa – 17:00

– 17:00 PSG vs Chelsea – 17:00

Con la emoción en su punto más alto, cada partido promete ser una batalla épica por un puesto en los cuartos de final. Los equipos, llenos de talento y ambición, se enfrentarán para demostrar quién merece continuar en esta gloriosa competencia.