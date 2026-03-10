Xiaomi integra robots humanoides en la producción de su auto eléctrico

La popular firma tecnológica está llevando la automatización a un nuevo nivel al integrar robots humanoides en su línea de producción de vehículos eléctricos, subrayando su ambición de convertirse en un líder en la industria automotriz.

Xiaomi ha comenzado a utilizar robots humanoides en la fabricación de su auto eléctrico SU7, un avance que fue presentado durante el Mobile World Congress de Barcelona.

Estos dispositivos, que el presidente de la compañía, Lu Weibing, denominó «becarios» debido a que aún están en fase de prueba, tienen como propósito llevar a cabo tareas repetitivas y de alta precisión, tales como la instalación de componentes.

Actualmente, los robots trabajan en conjunto con operarios humanos en la planta de Pekín, lo que permite evaluar su rendimiento en un entorno real, así como su productividad y seguridad.

Un Futuro Automatizado en la Industria Automotriz

Mediante esta innovadora estrategia, Xiaomi busca posicionarse como un jugador clave en el mercado de vehículos eléctricos y convertirse en un referente de la automatización industrial. La integración de inteligencia artificial y robótica avanzada será fundamental para sus procesos de producción.

Weibing indicó que estos robots son capaces de completar casi el 90% de las tareas en solo tres horas. «En la línea de producción de Xiaomi, cada 76 segundos se ensambla un nuevo automóvil. Nuestros robots humanoides están a la altura del desafío», agregó.

Una Nueva Era para el SU7

El SU7 marca un hito siendo el primer modelo que se produce con el apoyo de robots humanoides. Esta iniciativa se alinea con otros gigantes del sector como Foxconn, BYD y Hyundai, que también están trabajando en el desarrollo de fábricas automatizadas que operan sin intervención humana.

Según un análisis de RBC Capital Markets, el mercado de robots humanoides podría alcanzar un valor de 9 billones de dólares para 2050, con China proyectando capturar el 60% de esta industria. Empresas como Xiaomi, BYD y Foxconn están en una excelente posición, ya que pueden probar sus tecnologías en sus propias fábricas de electrónica y automóviles, lo que les brinda una ventaja competitiva significativa.

Xiaomi pone a prueba sus robots humanoides en la fabricación en serie del auto eléctrico SU7.

Xiaomi y su Estrategia de Fábricas Automatizadas

La compañía también ha lanzado una nueva planta de fabricación llamada Changping Smart Factory, que opera sin humanos y está equipada con inteligencia artificial.

Ubicada en las afueras de Pekín, esta dark factory, que demandó una inversión de 330 millones de dólares, comenzó su construcción en 2021 y se encuentra actualmente en plena operación.

El sistema utilizado en la fábrica, denominado Hyper IMP, permite a las máquinas comunicarse en tiempo real, detectar errores, hacer ajustes automáticos y optimizar la producción sin intervención humana.

La capacidad productiva de esta nueva instalación es asombrosa: puede alcanzar los 10 millones de teléfonos al año, generando un valor de producción de 8.600 millones de dólares.