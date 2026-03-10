10 excelentes restaurantes para almorzar con bebida por menos de 20 mil pesos

¿Buscas un almuerzo delicioso y accesible en la ciudad? Buenos Aires te ofrece una variedad de restaurantes que combinan calidad y precio. ¡Conoce estas opciones increíbles que te harán saborear cada bocado!

Delicias a Buen Precio: Menús que Deleitan el Paladar

1. Sabores de la Infancia en Villa Santa Rita

Argot es un rincón encantador que revive el espíritu de los antiguos cafetines porteños. Con su ambientación vintage y una cocina que brinda auténticos platos caseros, puedes disfrutar de un menú del día junto a una bebida por solo 17,000 pesos. Imagina disfrutar de un pan de carne con verduras glaseadas en un entorno cargado de historia.

2. Delicias Artesanales en Devoto

Buche, un innovador espacio que combina salumería y restaurante, ofrece una experiencia gastronómica única bajo la dirección del chef Julio Figueroa. Desde lunes a viernes, su menú de 19,000 pesos incluye una variedad de platos elaborados con ingredientes frescos y artesanales.

3. Pizzas Napolitanas en Villa Urquiza

La pizzería Fornole es conocida por sus recetas auténticas. Por 20,000 pesos, puedes disfrutar de una exquisita pizza al horno de barro o un sándwich saludable, acompañado de una refrescante bebida. Un lugar donde la tradición culinaria se une a la modernidad.

4. Cocina Casera en Villa Crespo

Malvón, un pionero en la oferta de brunchs al estilo neoyorquino, también cuenta con un atractivo menú ejecutivo. Por 17,000 pesos, disfruta de una entrada, un plato principal y agua, todo preparado con ingredientes frescos y de calidad.

5. Platos de Estación en Chacarita

Condarco destaca por su menú rotativo que varía cada día. Un plato del día con bebida se ofrece por solo 16,000 a 17,000 pesos, donde podrás degustar opciones como milanesa de lomo y tortilla de papas cremosa.

6. Auténtica Cocina Italiana en Palermo

La chef Julieta Oriolo trae un pedacito de Italia a través de su local La Alacena Pastificio. Por 19,500 pesos, prueba cualquiera de sus platos elaborados con materias primas de alta calidad, en un ambiente acogedor y encantador.

7. Experiencia Japonesa en el Barrio Chino

La propuesta de Orei te ofrece ramen, onigiri y gyosas de producción propia. Su combo incluye una bebida, todo por apenas 15,620 pesos, en un entorno que te transporta a Japón.

8. Cocina Peruana en el Abasto

Grau presenta un menú ejecutivo excepcional por 13,000 pesos, donde podrás disfrutar de recetas típicas de la costa peruana, con opciones que rotan semanalmente.

9. Bodegón Moderno en Palermo

Hierro Bodegón transforma clásicos de la cocina argentina en un espacio moderno. Por 19,950 pesos, su menú incluye un plato principal y bebida, rompiendo con el estereotipo tradicional de bodegones.

10. Sabores de Cantina en Parque Chacabuco

Mondongo & Coliflor ofrece un menú ejecutivo por 15,000 pesos con un enfoque en la cocina ítalo-hispano porteña, donde sándwiches y pastas caseras son protagonistas en un ambiente amigable.