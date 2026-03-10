Manuel Adorni: ‘Argentina ya no es tierra arrasada’ en la apertura de la Argentina Week

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, subrayó que la situación económica global actual brinda una “oportunidad extra” para Argentina, destacando un futuro optimista durante su discurso en la inauguración de la "Argentina Week" en Nueva York.

Durante su intervención, Adorni reafirmó el compromiso del Gobierno con la estabilización financiera, señalando que el país se encuentra en un camino hacia la recuperación económica. “Estamos atravesando un contexto complicado, pero la situación es una oportunidad que no debemos dejar pasar”, afirmó.

Progreso en la recuperación económica

El jefe de Gabinete destacó que el proceso de normalización financiera se está consolidando. “Es cierto que estamos enfrentando dificultades, pero contamos con un rumbo claro que nos permitirá regularizar la economía en cuanto accedamos nuevamente a los mercados internacionales”, expresó.

Medidas del Gobierno de Javier Milei

En su discurso, Adorni hizo hincapié en las decisiones tomadas por la administración de Javier Milei, mencionando un ajuste del 30% en el gasto público y la modificación de cerca de 15 mil regulaciones. “Hemos aprobado el primer presupuesto nacional libre de default en cien años”, enfatizó.

Relaciones internacionales en expansión

Además, el funcionario resaltó los avances en las relaciones económicas con Estados Unidos y la Unión Europea, destacando la importancia de acuerdos que, según dijo, fueron rechazados durante más de dos décadas por el peronismo.

Un Congreso más favorable a las reformas

El jefe de Gabinete también analizó el impacto político de las recientes elecciones legislativas, subrayando que el actual Congreso refleja un apoyo más significativo a las reformas económicas. “La ciudadanía ha decidido avanzar en un camino de reformas, y hoy un partido promercado tiene la primera minoría en el Congreso”, indicó.

Inversiones y proyecciones de crecimiento

Desde su perspectiva, Argentina comienza a captar inversiones significativas y proyectó un crecimiento notable para los próximos años. “Estamos recibiendo miles de millones de dólares y de cara a 2026, esperamos un crecimiento superior al de las últimas dos décadas”, aseveró.

Una delegación destacada en Nueva York

El discurso fue presenciado por importantes empresarios argentinos, como Miguel Galuccio y Marcos Bulgheroni, quienes participaron en un almuerzo organizado por el American Council junto a trece gobernadores.

Javier Milei en la «Argentina Week»

El presidente Javier Milei tomará la delantera en la inauguración del evento “Argentina Week” en Nueva York, donde se llevará a cabo una serie de reuniones destinadas a atraer inversiones. Antes, se reunirá con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon.

La jornada comenzará a las 8:50 (hora argentina) y marcará oficialmente el inicio de las actividades programadas, incluyendo la participación de funcionarios y empresarios que escucharán las propuestas del presidente y su equipo ministerial, junto con los gobernadores presentes.