Investigan posible golpe en la cabeza en la muerte de un niño de 4 años en Chubut

La conmoción en Comodoro Rivadavia crece tras la muerte de un niño de apenas 4 años, mientras el procurador general de Chubut brinda detalles escalofriantes sobre la investigación.

En una declaración inquietante, Jorge Miquelarena, procurador general de Chubut, ha indicado que se encontró un golpe en la cabeza del pequeño, lo que sugiere posibles indicios de una muerte violenta. En una reciente entrevista en radio Mitre, Miquelarena manifestó: “Esa es la sospecha que tenemos”, alimentando la preocupación de que el niño podría haber sido víctima de agresiones.

En espera del informe de autopsia

La atención se centra ahora en el informe preliminar de la autopsia, que está en manos del fiscal Facundo Oribone. Este documento es crucial para determinar si las lesiones del niño son compatibles con un crimen, lo que podría abrir la puerta a acciones judiciales más severas.

Responsables señalados y medidas urgentes

El entorno familiar, en especial la madre, ha sido señalado como potencialmente responsable de la tragedia. Como respuesta, el Ministerio Público Fiscal ha implementado medidas inmediatas para preservar pruebas y evitar la huida de los sospechosos. Miquelarena enfatizó que, si la evidencia soporta estas acusaciones, «serán llevados inmediatamente a juicio«, apuntando a la madre biológica y su pareja.

Detalles de la investigación judicial

El procurador explicó que, tras el fallecimiento del niño, se llevaron a cabo inspecciones en el hogar familiar y se aseguraron elementos de prueba relevantes, tal como los teléfonos celulares de la madre y su pareja. Estas acciones se realizaron «prácticamente de inmediato» para resguardar evidencia digital que podría ser crítica para el caso.

Preocupaciones por la seguridad de los acusados

Miquelarena también comentó sobre la decisión de la madre y el padrastro de mudarse debido a “temor a represalias”. Este hecho ocurre tras la publicación de un video que los muestra huyendo, lo que ha suscitado fuertes reacciones en la comunidad. «Sabemos perfectamente bien dónde están», reafirmó, desestimando rumores de fuga.

Posibles consecuencias legales

Si se confirma que se trata de un homicidio, la causa podría derivar en cargos de homicidio agravado, lo que conlleva penas severas, incluyendo prisión perpetua. Miquelarena dejó claro: «No se permitirá que escapen de la justicia«.

Versiones contradictorias

En declaraciones a ADNSUR, Mariela, la madre del niño, se defiende afirmando: «No maté a mi hijo. Todo lo contrario, lo protegí». Ella aportó su relato de lo sucedido, mencionando problemas de salud del niño y describiendo la angustiosa mañana en que se llevó a cabo su traslado al hospital.

Mariela explicó que el niño había tenido un episodio en la noche, pero «cuando intentamos despertarlo, su pareja se dio cuenta de que «no respiraba«. Su narrativa se completa con un ferviente clamor por la verdad: «¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y golpearlo?«