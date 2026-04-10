Sol Pérez deslumbró con un look inspirado en Esperando la carroza en Gran Hermano

En una gala electrizante de Gran Hermano Generación Dorada, los participantes y el público se mantuvieron al borde de sus asientos. Entre las novedades, destaca la llegada del español Fabio Agostini, que trae consigo grandes expectativas y cambios en la dinámica de la casa.

La velada comenzó con el esperado ingreso de Fabio Agostini de *La casa de los famosos*, lo que provocará la salida de Solange “Sol” Abraham. Sin embargo, esa no fue la única sorpresa de la noche: Anna del Boca hizo una aparición inesperada durante un desafío de “Congelados”. Además, Sol Pérez deslumbró con un impactante look que rápidamente se volvió el centro de atención.

El Impacto de Sol Pérez: Un Look Que Maró Tendencia

Sol Pérez apostó por un estilo audaz y teatral, que capturó todas las miradas. Su remera oversize de hombro caído fue la pieza central de su outfit, complementada con guantes negros semitransparentes que le dieron un toque sofisticado y provocador.

El look de Sol Pérez inspirado en *Esperando la carroza* (Captura: Instagram @lasobrideperez)

Detalles Que Cautivan

Los detalles marcaron la diferencia: las botas altas con brillo, un cinturón con tachas y aros XL en forma de estrella aportaron un aire rockero y glamuroso. Su peinado recogido y el maquillaje enfocado en los ojos y labios intensos completaron una estética fuerte y moderna.

La apuesta causó furor en las redes sociales (Foto: Instagram @lasobrideperez)

Un Toque de Nostalgia

El toque más destacado fue la estampa de la remera que hace referencia a la icónica película *Esperando la carroza*, con la memorable frase: “Yo hago ravioles, ella hace ravioles”, inmortalizada por Elvira Romero de Musicardi, papel interpretado por China Zorrilla. Este detalle no solo evocó risas, sino que también resonó con la cultura popular argentina, creando un vínculo nostálgico.

El detalle de la remera con la icónica frase de *Esperando la carroza* (Foto: Instagram @lasobrideperez)

Reacciones en Redes Sociales

El look de Sol Pérez desató un aluvión de comentarios en redes, donde los usuarios elogiaron su originalidad. Frases como “Quiero esa remera” y “La que lo da todo con sus looks” reflejan el impacto que su estilo tuvo en la audiencia, estableciendo una vez más a Pérez como un ícono de la moda.