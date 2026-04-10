El Misterio de los Sellos Negros en Alimentos Importados en Argentina

El etiquetado frontal de alimentos se ha convertido en un tema crucial en la discusión sobre la salud y la nutrición en Argentina. Los productos en nuestras góndolas ahora se enfrentan a un nuevo estándar que pone en evidencia su contenido.

El Impacto del Etiquetado Frontal en Argentina

Desde su implementación, el etiquetado frontal ha marcado un antes y un después en la forma en que elegimos nuestros alimentos. Con sellos que advierten sobre el «exceso en azúcares», «grasas saturadas», «calorías» y «sodio», los consumidores ahora pueden tomar decisiones más informadas.

Comparaciones Internacionales: Un Mosaico de Normativas

Argentina no está sola en este camino. A nivel mundial, diferentes países han adoptado enfoques variados. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza la conocida «Nutrition Facts», una tabla que detalla todos los componentes de los alimentos en la parte trasera del envase.

Enfoques Europeos

Europa presenta un panorama más complejo, con países como Francia y Alemania que han adoptado el sistema Nutri-Score, el cual clasifica los productos desde la A (mejor opción) a la E (peor opción), usando un código de colores. En el Reino Unido, el «semáforo nutricional» destaca el contenido de grasas, azúcares y sal de forma visual.

El Caso de los Productos Locales

Aquí en Argentina, el sistema de sellos negros ha generado debates sobre su eficacia y relevancia. Observamos que, mientras algunos productos importados cumplen con los requisitos, otros pueden no ser tan transparentes en su información nutricional.

Ejemplos en las Góndolas

Una clara ilustración de esto son las galletitas María de Cuétara, que no presentan ningún sello, en comparación con las galletitas Maná de Arcor, que son de contenido similar pero sí tienen advertencias. Esto plantea preguntas sobre los ingredientes y formulaciones que pueden variar entre marcas y países.

La Regla del Sello: ¿Una Cuestión de Origen?

Lo que genera más curiosidad es cómo productos idénticos pueden tener diferentes sellos según su país de origen. Por ejemplo, las pastas italianas pueden carecer de sellos, mientras que algunas marcas argentinas enfrentan advertencias por exceder los máximos permitidos.

La Palabra de los Expertos

Según Luciano Muscio, especialista en nutrición, la variabilidad en los sellos no debe llevar a confusión. Cada fabricante ajusta sus productos a la normativa local, lo que podría resultar en diferencias notables dentro de una misma categoría.

Conclusión: Un Futuro Transparente

El etiquetado frontal sigue siendo un punto focal en la conversación sobre la alimentación saludable. En última instancia, la mejor herramienta para el consumidor es la información. Al aprender a interpretar etiquetas y sellos, podemos asegurarnos de que nuestras elecciones alimenticias sean más saludables.