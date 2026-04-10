Expertos destacan la singular fortaleza del quebracho blanco en Villa Allende

En medio de una fuerte controversia entre el municipio de Villa Allende y grupos ambientalistas, el quebracho blanco ha mostrado señales de recuperarse. La ingeniera agrónoma Ana Meehan celebró su resistencia y explicó los factores detrás de este fenómeno.

Se Renueva la Esperanza en Villa Allende

La ingeniera agrónoma Ana Meehan ha observado el rebrote del quebracho blanco de Villa Allende y aseguró que este árbol, que estuvo en el centro de una polémica tras su trasplante, demuestra una fuerza extraordinaria.

Brotes Prometedores desde Diciembre

Meehan informó que desde diciembre ha notado pequeños brotes en el árbol, aunque estos inicialmente no se mantenían. «Con las últimas lluvias y el calor, el árbol ha reaccionado como si fuera primavera, algo que debió haber ocurrido después del trasplante», afirmó durante su intervención en el programa «Punto y Aparte» de Punto a Punto Radio.

Un Árbol Resiliente

Según la especialista, para que un quebracho blanco muera, debe pasar mucho tiempo. «Es como un paciente que, de repente, se recupera. Es una buena señal, pero ahora debemos cuidarlo mejor, especialmente porque sus brotes son tiernos y el frío se aproxima», explicó.

Un Caso Único en su Tipo

Meehan advirtió que este caso es inusual, ya que nunca se había trasplantado un quebracho de ese tamaño. «El árbol está demostrando una fortaleza sin precedentes», aseguró, reiterando que todo el proceso está lleno de aprendizajes.

Raíces Críticas para la Supervivencia

La ingeniera destacó la importancia del sistema radicular, que, al no ser completamente preservado, limita la capacidad del árbol para sostenerse. «La energía está en las ramas y troncos, pero el proceso fisiológico necesita continuarse. Por eso, hay que ser muy cuidadosos en esta etapa», aconsejó.

Reacciones Municipal y Ambientalistas

Respecto a la celebración del municipio por el rebrote, Meehan expresó: «Lo que realmente me alegra es que el árbol esté bien, pero hay que evitar la división entre quienes lo apoyan y quienes no». Aun así, reconoció la necesidad de colaboración entre todos los sectores.

Compromiso con el Futuro del Árbol

Meehan insistió en que es crucial trabajar juntos para evitar que este árbol, que ha sufrido tanto, pase por un sacrificio innecesario. «Debemos pensar en el largo plazo, ya que no estaremos aquí para ver el final del árbol», concluyó.

Miradas desde el Municipio

El ingeniero Santiago Carmona, director de gestión ambiental de Villa Allende, expresó que están viendo el rebrote esperado y que el árbol está en constante renovación. «Después del trasplante, el verano es la etapa más crítica, pero este año tuvo la ventaja de las lluvias», señaló.

El Clima como Aliado

Carmona detalló que las condiciones climáticas de este año, con días nublados y menor evaporación, han favorecido la recuperación del quebracho. «El árbol ha podido equilibrar la poca absorción de agua con un menor riesgo de deshidratación», concluyó el funcionario.