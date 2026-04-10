Descubre el Circuito Histórico de Rosario: Un Recorrido entre Arquitectura y Gastronomía

Rosario: Un Recorrido por la Historia y el Patrimonio de la Ciudad

La ciudad de Rosario se presenta como un fascinante mosaico de historia y arquitectura, donde cada esquina cuenta un relato de esplendor y modernidad. Descubre cómo su rica herencia cultural se entrelaza con la vibrante vida urbana actual.

Al atravesar el Parque Independencia hacia la costa del Paraná, los visitantes de Rosario son recibidos por el encantador bulevar Oroño, un verdadero deleite para los sentidos. Con sus emblemáticas mansiones y jardines, este recorrido de más de quince cuadras invita a explorar la grandeza arquitectónica de la ciudad.

El Encanto del Paseo del Siglo

Sin embargo, el paisaje idílico que ofrece Oroño es solo el inicio de un viaje mucho más profundo. Este bulevar actúa como una puerta de entrada al Paseo del Siglo, donde la opulencia de la elite rosarina ha dejado huelllas imborrables desde su época dorada.

Comenzando la Aventura: Oroño y Córdoba

Para dar inicio a este recorrido, la esquina de Oroño y Córdoba es el punto de partida ideal. Allí destaca la escultura en bronce «La Libertad República», un homenaje a la Revolución de Mayo, que invita a los transeúntes a dejarse llevar por el esplendor arquitectónico que la rodea.

Un Mosaico de Estilos

En la travesía, los edificios exhiben una fusión de estilos, donde el neogótico y el renacimiento se entrelazan con el art nouveau y el barroco francés. Entre ellos, se destacan las cúpulas de la Bolsa de Comercio y la antigua tienda La Favorita, así como la moderna Biblioteca Argentina Juan Álvarez.

De Bucólicos Paisajes a Urbanismo Vanguardista

Rosario ha recorrido un largo camino desde su fundación. En 1689, la región era un vasto paisaje aún por desarrollar. A pesar de su transformación a partir de 1823 como «Ilustre y Fiel Villa del Rosario», el futuro de la ciudad parecía incierto hasta la llegada masiva de inmigrantes a finales del siglo XIX. Este fenómeno trajo consigo una nueva atmósfera, fusionando lo antiguo con lo contemporáneo.

Importancia de los Espacios Verdes

El contacto con el río y los espacios verdes, como la plaza San Martín, son esenciales para el bienestar de los ciudadanos. Esta plaza, conocida en su origen como Plaza de las Carretas, fue inaugurada en 1871 y se ha convertido en un pulmón verde dentro del vibrante corazón de la ciudad.

La Historia Narrada a Través de la Arquitectura

Al caminar por las calles aledaños a la plaza, la historia de Rosario se desvela a través de emblemáticos edificios, como la antigua Jefatura de Policía y el devenir del Palacio de Justicia, que hoy alberga la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Cada estructura es un testigo mudo del legado arquitectónico y cultural de la ciudad.

Reflejo de Grandeza

Entre estos íconos, destaca la mansión del empresario italiano José Firpo, un brillante ejemplo del estilo academicista francés y un recordatorio del esplendor que caracterizó a Rosario. Concebida por el arquitecto Alejandro Christophersen en 1913, este inmueble cautiva con su diseño y lujosos detalles.

Rosario no tiene un fundador conocido ni una fecha oficial de fundación; sin embargo, su historia está imbuidas de momentos significativos, como la formación de la tropa de Manuel Belgrano en 1812, un hecho que marcó un hito decisivo y un legado de orgullo para sus habitantes.