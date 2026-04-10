Regreso a ‘Morfi’, proyectos en Luzu y su vida independiente: la historia detrás de su look debut a los 19

La actriz y conductora vuelve a las pantallas con una nueva propuesta en Telefe, donde rememora sus comienzos junto a un querido maestro.

Carina Zampini, a los 50 años, regresa con fuerza a la televisión argentina. Después de un tiempo alejada de la actuación, la reconocida actriz se prepara para liderar la nueva temporada de La peña de morfi, un programa que revive el espíritu del emblemático Morfi, todos a la mesa, creado por el difunto Gerardo Rozín.

Un Regreso Emocionante

Zampini ha compartido su experiencia y emociones al retomar este desafío. “Fue un llamado que no pude ignorar. Morfi y La peña son programas que ofrecen un espacio donde la charla, la música y el humor son protagonistas. Gerardo lo hizo único y volver a este ambiente me conmueve”, confesó la conductora.

Su Trayectoria en la Televisión

Desde su irrupción en la pantalla a los 19 años, Zampini ha encarnado una serie de personajes memorables que la han consagrado como una figura emblemática en la televisión argentina. A pesar de su éxito como actriz, su transición a la conducción ha sido igualmente significativa. “No sabía cómo me iba a ir este año, pero cuando surgió la oportunidad, no lo dudé”, agregó.

Un Nuevo Capítulo en su Carrera

En esta nueva etapa, Carina comparte la pantalla con Diego Leuco y está ansiosa por comenzar este nuevo capítulo que promete celebrar una década de Morfi. “El ambiente es familiar, ahí estoy con gente que siempre estuvo cerca”, afirma Zampini, quien espera poder conectar con el público en una nueva dimensión.

Adaptándose a Nuevas Realidades

Hoy día, Zampini se encuentra en un momento de reinvención, explorando el streaming y participando en La novela de Luzu. “Me gusta aprender y adaptar mis experiencias al mundo actual. Cada día es una oportunidad para evolucionar”, explica con entusiasmo.

Desafíos de ser Conductora

La conductora también reflexiona sobre la vulnerabilidad que implica estar frente a las cámaras sin un personaje que proteger. “Conducir es mostrarte tal cual eres. He aprendido a confiar en mi instinto y a ser auténtica, aunque eso pueda ser aterrador”, aseguró, añadiendo que la aceptación del público siempre ha sido positiva.

Un Viaje Personal

Carina no solo ha transitado una carrera exitosa; su vida personal también ha sido un proceso continuo de autodescubrimiento. Madre de Manuel, de 27 años, ha aprendido a apreciar su espacio y la libertad en su vida diaria. “No necesito que me vean todo el tiempo para sentirme conectada con mi hijo”, reflexionó.

Soltera y Consciente de su Independencia

Tras años de relaciones, actualmente se considera soltera y feliz. “Me llevo bien con la soledad y disfruto de mi propio espacio”, reveló, destacando la importancia de estar en sintonía con uno mismo.

Reflexiones y Anécdotas de Vida

Al recordar su carrera, Zampini compartió anécdotas de su juventud y cómo sus decisiones han guiado su camino. “Siempre me he mantenido fiel a lo que soy y nunca he buscado exposiciones innecesarias en mi vida personal”, concluyó, reafirmando su autenticidad y conexión con su esencia.