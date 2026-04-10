ANSES: Beneficiarios de hoy, 10 de abril de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social inicia hoy, viernes 10 de abril, la primera ronda de pagos para diversas prestaciones sociales. Esta jornada se enfoca en aquellos cuyos documentos de identidad finalizan en 0, dando arranque a la distribución de fondos vitales para quienes más lo necesitan.

Las personas con jubilaciones y pensiones mínimas que tienen su DNI terminado en 0 son los primeros en recibir sus pagos en este nuevo ciclo. Esto representa un alivio económico para los sectores más vulnerables del sistema previsional.

¿Quiénes cobran hoy?

Hoy se realizan los pagos para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. Estos beneficiarios reciben los fondos directamente en sus cuentas bancarias, pudiendo retirarlos a través de cajeros automáticos o usarlos con tarjeta de débito. Es importante recordar que no es necesario ir al banco en la fecha de cobro.

Asignaciones y Pensiones No Contributivas

El calendario también incluye hoy a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), que también deberán tener su DNI terminado en 0 para recibir el pago.

Estos beneficios son esenciales para garantizar el sustento de las familias y las mujeres embarazadas registradas en el sistema de seguridad social, ayudando a cubrir sus necesidades básicas.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas hoy se pagan a titulares con documentos culminados en 0 y 1. Este esquema busca optimizar el proceso de cobro y facilitar la logística en las entidades financieras.

Próximos pagos y servicios disponibles

Después de hoy, la ANSES suspenderá los pagos durante el fin de semana, reanudando el próximo lunes 13 de abril. Ese día, los beneficiarios con DNI terminado en 1 estarán habilitados para cobrar.

Se recomienda a todos los titulares verificar sus fechas de cobro ingresando en «Mi ANSES» en la página oficial utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Para gestiones presenciales o consultas acerca de sus pagos, las Unidades de Atención Integral (UDAI) siguen operando en sus horarios normales. La ANSES recuerda que el uso de los canales digitales facilita la resolución de consultas sin necesidad de desplazarse, brindando un servicio más eficiente.

La distribución de los haberes para jubilados que superan el monto mínimo comenzará hacia finales de abril, conforme al cronograma establecido para este mes.