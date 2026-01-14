Invierte desde $100 y gana un 8,5% anual

El Atractivo Creciente de las Obligaciones Negociables en el Mercado Argentino

En el arranque de 2026, las Obligaciones Negociables (ON) se consolidan como el refugio ideal para los ahorristas argentinos, ofreciendo una alternativa segura en tiempos de incertidumbre económica.

¿Por qué elegir las Obligaciones Negociables?

Según expertos de Balanz, una ON es un activo de renta fija que garantiza el repago futuro, brindando certeza tanto en la rentabilidad como en la frecuencia de pago. Esto permite a los ahorristas convertirse en acreedores de empresas líderes con flujos dolarizados.

Nuevas Oportunidades en el Mercado

En un entorno donde los inversores buscan estabilidad y desean evitar la volatilidad, compañías destacadas del sector agroindustrial como Cresud, Futuros y Opciones S.A. (FyO), y Telecom están lanzando nuevas emisiones de deuda privada para atraer ahorros en moneda dura.

Una Opción Atractiva Frente al Plazo Fijo

Las ON se establecen como una alternativa superior al plazo fijo, y el economista Eric Paniagua resalta que están especialmente bien posicionadas para quienes buscan rentabilidad predefinida. Las emisiones que ofrecen tasas cercanas al 8% son las más recomendables en este contexto.

Obligaciones Negociables

Análisis del Mercado y Recomendaciones

Desde IOL Invertironline, se destacan la robustez de FyO, que cuenta con u$s56 millones en caja e inversiones corrientes, lo que le permite cubrir 1,6 veces su deuda de corto plazo, reduciendo así el riesgo de refinanciación. Además, el respaldo de Cresud como accionista mayoritario otorga solidez a la compañía.

Rentabilidad y Riesgo en la Inversión

Con un apalancamiento moderado de 1,3x EBITDA, FyO se perfila como una opción prudente en un sector cíclico. La tasa de interés para la Clase A (Dólar MEP) se estima en alrededor del 8,5% anual.

ON de FyO (Fuente: Banco Galicia)

Opciones de Licitación de FyO

Las licitaciones en FyO se dividen entre dos clases de obligaciones negociables:

Clase A: En Dólar MEP, con vencimiento a 18 meses y pagos trimestrales de intereses, el capital se devuelve en su totalidad al vencimiento.

Clase B: En Dólar Linked, con vencimiento a 12 meses y pagos semestrales de intereses.

Cresud: Un Jugador Clave en el Mercado

Cresud también se destaca con su portafolio agrícola que abarca más de 728.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, ofreciendo una diversificación geográfica envidiable. Su participación del 53,3% en IRSA agrega fortaleza a su negocio inmobiliario.

Nueva ON de Cresud (Fuente: Balanz)

Telecom se Une a la Tendencia

Telecom Argentina, que opera bajo la marca Personal, está lanzando nuevas ON respaldadas por su posición predominante en el mercado de conectividad. La empresa lidera con un 58% de participación en servicios móviles, lo que le permite diversificarse en verticales de alto crecimiento como su billetera virtual y la plataforma de contenidos Flow.

Nueva ON de Telecom (Fuente: Balanz)

Participación y Estrategia para Inversores

Los requisitos para participar en estas emisiones son accesibles, permitiendo a pequeños ahorristas ingresar desde apenas u$s100 a través de cualquier cuenta de inversión activa. Emilio Botto, experto en estrategia de inversiones, subraya que es crucial evaluar la solidez del emisor antes de invertir.

En un entorno donde invertir al 7,2% puede duplicar el capital en diez años, captar una tasa del 8,5% anual emerge como una estrategia inteligente para resguardar el patrimonio.