Director de Defensa Civil critica la irresponsabilidad de turistas en La Frontera: ‘Desprecio por la vida’

Una colisión entre una camioneta y dos vehículos UTV en La Frontera, al norte de Pinamar, ha conmovido a la comunidad local. Un niño de 8 años se encuentra internado en estado crítico tras el incidente.

En la tarde del lunes, se produjo un grave accidente en La Frontera, donde una camioneta chocó con dos vehículos UTV. Como resultado, un niño de tan solo 8 años sufrió lesiones severas y actualmente se encuentra en el Hospital Dr. Pepe Olaechea de Pinamar.

Responsabilidad y prevención en la costa

Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, comentó sobre la tragedia, señalando que “en la costa, muchos tienen un patrón de comportamiento imprudente que pone en riesgo sus vidas”. En sus declaraciones, el funcionario enfatizó que la irresponsabilidad es un problema recurrente, a pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar controles.

Críticas a la falta de control

García subrayó la dificultad que enfrenta Defensa Civil para prevenir estos incidentes, afirmando rotundamente: “No podemos poner un policía en cada médano”. Agregó que la percepción del riesgo parece ausente en muchas personas, lo que aumenta la probabilidad de accidentes.

Más acciones necesarias

El director de Defensa Civil informó que, gracias a un trabajo de inteligencia, se han confiscado once camionetas por infracciones. Sin embargo, expresó su preocupación por que estas acciones no siempre son suficientes: “Seguramente, después de esto habrá más carreras y más conductores sin cascos. Insisto en la necesidad de cuidarnos”.

La salud del menor y la situación climática

Respecto al estado del niño, García declaró que “todos estamos rezando por su pronta recuperación”. Además, se refirió a un fenómeno meteorológico reciente que dejó un fallecido y más de 30 heridos en Mar Chiquita. Destacó que, gracias a las intervenciones de Defensa Civil, se pudo activar un protocolo de evacuación de playas, pero todavía hay dudas sobre si estos eventos pueden ser prevenidos.

Impacto en la comunidad

García lamentó la muerte de un joven en Mar Chiquita y reafirmó que, afortunadamente, los heridos no presentan gravedad. Hizo un llamado a la población para que siga las indicaciones oficiales durante situaciones de emergencia, afirmando que “esto no es una obra de teatro” y es crucial evacuar de forma oportuna.

“Ninguna playa puede contar con guardavidas las 24 horas. Esto es inviable”, concluyó García, destacando la imperiosa necesidad de responsabilidad colectiva en la comunidad.