Hoy podría haber fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles de Trump – Actualidad Política en EE. UU.

Miles de personas se congregaron ayer en Minneapolis para manifestarse en contra de la brutalidad de los agentes de inmigración federal, tras el trágico asesinato de Renee Nicole Good, una madre local, a manos de un oficial de ICE.

Las tensiones escalaron significativamente cuando los manifestantes fueron dispersados con gas lacrimógeno, balas de pimienta y explosivos de granada. Este clima de resentimiento se intensificó luego de que la madre fuera fatalmente atacada por un agente de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un manifestante trata de enjuagarse los ojos tras la lluvia de gas lacrimógeno. Fotografía: Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images

Aumento de la presencia federal en la ciudad

Los enfrentamientos coincidieron con el anuncio de que Washington enviará más oficiales al área, en lo que la administración considera “la operación más grande en la historia del DHS”. Actualmente, alrededor de 2,800 agentes, incluidos 800 de la Patrulla Fronteriza, están activos en Minneapolis, intensificando la preocupación por posibles abusos de poder.

Un impacto en la comunidad local

Las imágenes impactantes han circulado en redes sociales, mostrando a oficiales sacando a la fuerza a los manifestantes de sus vehículos y destruyendo ventanas. La comunidad ha expresado su indignación, llamando esta respuesta una «invasión federal». En respuesta, la ciudad de Minneapolis, junto con San Pablo y Minnesota, ha presentado una demanda contra la administración Trump, solicitando poner fin a este despliegue masivo de agentes de ICE.

El papel del Pentágono

Se espera que el Pentágono envíe abogados militares para ayudar en el aumento previsto de juicios federales derivados de estas operaciones. Este movimiento ha levantado numerosas preocupaciones sobre el impacto legal y social de tales acciones, y ha exacerbado aún más la ansiedad en la comunidad.

Reacciones e implicaciones futuras

Mientras se intensifican las protestas y se alzan voces en contra de estos operativos, muchos se preguntan cuáles serán las repercusiones a largo plazo para la comunidad de inmigrantes y cómo el gobierno local seguirá abogando por sus derechos.