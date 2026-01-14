Meteotsunami o Virazón: Lo Que Sucedió en Santa Clara del Mar

Un fenómeno inesperado en Santa Clara del Mar ha dejado un saldo trágico: un fallecido y múltiples heridos. Ahora, el geólogo Federico Isla arroja luz sobre las posibles causas de este evento y plantea una polémica: ¿estamos ante un meteotsunami o una virazón?

El especialista en geología, Federico Isla, analizó el sorprendente fenómeno que afectó a la costa argentina. Según Isla, “aunque estos eventos son relativamente frecuentes, lo extraordinario fue la magnitud y la velocidad con que se presentó», lo que generó preocupación y confusión entre los habitantes y turistas de la zona.

La Duda entre Meteotsunami y Virazón

Isla explica que la clave para desentrañar esta situación radica en identificar el factor desencadenante. “Si fue el viento el causante, se trataría de una virazón; si fue la presión atmosférica, entonces hablamos de un meteotsunami», detalló en una entrevista con Cadena 3. Esta distinción es crucial para comprender cómo estos fenómenos pueden alterar el entorno costero.

El geólogo también recordó incidentes pasados que reflejan la rareza de este tipo de olas, citando una grabación nocturna en un balneario donde el agua ingresaba sin que se observara un oleaje significativo.

No Era una Ola de 5 Metros

A pesar de las alarmantes informaciones iniciales, Isla aclaró: «Aparentemente, no se trató de una ola de cinco metros como se había reportado”. Sin embargo, alerta sobre la capacidad de este tipo de fenómenos de ocurrir, y enfatiza la rapidez y la fuerza con la que pueden presentarse, lo que ha sorprendido a muchos.

Precauciones en la Playa

Ante este tipo de eventualidades, Isla resalta la importancia de la seguridad en las zonas de baño. “Es vital estar alerta a las corrientes de resaca, que pueden arrastrar a los nadadores hacia el mar”, advierte. Además, señala que durante tormentas eléctricas es fundamental no ingresar al agua, ya que la salinidad la convierte en un atractivo para los rayos.

“Las banderas de advertencia son un indicativo de las condiciones del mar. Prestar atención a las banderas que señalan vientos del este sería prudente, ya que esto podría provocar mareas meteorológicas”, agregó.

Un Contexto de Cambio Climático

Isla concluye su análisis subrayando que estamos en una era de cambios climáticos, lo que hace que eventos como estos sean cada vez más frecuentes. Según sus palabras, “debemos estar preparados para episodios como este, que son cada vez más habituales y pueden tener consecuencias significativas”.