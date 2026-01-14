José Simonella: «No celebraría una inflación del 2,8%»

La reciente declaración del economista José Simonella genera preocupación en un contexto donde la inflación sigue marcando cifras alarmantes. Aunque algunos puedan ver un descenso, la realidad económica es más compleja.

Un Vistazo a la Inflación Núcleo

Simonella subraya que, al analizar la inflación núcleo, los datos revelan un 3%. Este indicador es crucial ya que excluye los precios estacionales y aquellos regulados que fluctuán según decisiones gubernamentales. “Esta cifra es indicativa de una inflación notablemente alta”, aclara el analista durante su intervención en Mitre Córdoba.

Ágil Ascenso Inflacionario

“A pesar de que ha disminuido respecto a años anteriores, sigue siendo alarmante”, asegura Simonella. Un repaso de las cifras mensuales recientes muestra un aumento progresivo: 1.5% en mayo, 1.6% en junio, y un constante incremento mesos a mesos hasta alcanzar un 2.8% en diciembre.

Un Problema Estructural

El economista señala que Argentina enfrenta una memoria inflacionaria que será difícil de revertir. “Es un hecho que las devaluaciones se trasladan eventualmente a los precios”, agrega, haciendo hincapié en la conexión entre la depreciación del peso y el aumento de precios.

Expectativas y Realidades

El nuevo esquema de ajuste de bandas, que se modifica según la inflación de los dos meses anteriores, también es parte de la conversación. “Sin una cosecha que ofrezca un volumen significativo de dólares, el tipo de cambio permanecerá presionado”, asegura.

Un Mensaje de Precaución

Finalmente, Simonella cuestiona la actitud del gobierno frente a la situación económica. “No hay motivo para celebrar. Sí, es preocupante, aunque no en estado de alarma, pero es un asunto que merece revisión. Mantener un discurso optimista no es suficiente; se requiere acción ante esta tasa inflacionaria”, concluye el economista.