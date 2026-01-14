Aerolíneas Más Puntuales del Mundo: Rankings, Aeropuertos Destacados y el Lugar de Aerolíneas Argentinas

La prestigiosa consultora Cirium ha revelado su informe anual sobre la puntualidad en la aviación, posicionando a Aeroméxico en la cima por segundo año consecutivo.

El Informe que Marca el Ritmo de la Aviación

Desde 2009, Cirium realiza un estudio exhaustivo que evalúa la puntualidad de las aerolíneas y aeropuertos a nivel global. Este informe no solo analiza los horarios de llegada y salida, sino también métricas clave como el tiempo de bloqueo y el rendimiento operacional.

¿Qué se Considera Puntualidad Aérea?

La puntualidad en el sector aéreo se define como aquellos vuelos que aterrizan dentro de los 15 minutos posteriores a su hora programada. Para los aeropuertos, se evalúa la puntualidad de los despegues basándose en la misma ventana de retraso.

La Importancia de la Puntualidad

Jeremy Bowen, CEO de Cirium, subraya que un rendimiento puntual constante exige una meticulosa planificación y coordinación. «Estos resultados evidencian la disciplina operativa que distingue a los líderes en la industria», afirmó.

Aeroméxico: Líder Mundial en Puntualidad

Con un impresionante 90.02% de puntualidad, Aeroméxico se ha consagrado nuevamente como la “Aerolínea Global más Puntual del Mundo”, superando su propio récord del año anterior.

Competencia Férrea en el Top Tres

Saudia, la aerolínea nacional de Arabia Saudita, ocupa el segundo lugar con un 86.53%, seguida de cerca por SAS (Scandinavian Airlines) con un 86.09%. La diferencia entre las tres mejores posiciones refleja un notable aumento en los estándares operativos de la industria.

Un Vistazo al Top Ten de las Aerolíneas Más Puntuales

El ranking global se completa con las siguientes aerolíneas: Azul (85.18%), Qatar Airways (84.42%), Iberia (83.52%), LATAM Airlines (82.40%), Avianca (81.73%), Turkish Airlines (81.41%) y Delta Air Lines (80.90%).

Aerolíneas Argentinas en la Competencia Regional

En América Latina, Aerolíneas Argentinas se posicionó en el noveno lugar, con un 76.54%, aunque su desempeño ha caído respecto al quinto puesto del año pasado.

Premiando la Excelencia en Aeropuertos

El informe de Cirium no se limita a las aerolíneas; también reconoce a los aeropuertos más eficientes del mundo, destacando la importancia de un flujo operacional fluido y puntual en el sector.