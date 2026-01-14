De Bad Monkeys a Mareas Altas: Nicole Kidman protagoniza una nueva historia

Descubre cómo algunas de las producciones más recientes convierten el verano y el mar en escenarios de aventuras y emociones intensas.

Desde las populares playas de renombre hasta costas escondidas, hay una selección de series que capturan la esencia del verano. Con el océano como telón de fondo, estas historias te ofrecen un escape a través de intrigantes tramas y romances apasionados.

La Magia del Mar en la Narrativa

La brisa marina y los atardeceres inquietantes crean un ambiente inconfundible. Las ficciones actuales muestran cómo estos elementos no solo son un decorado, sino que se convierten en protagonistas esenciales que dan vida a relatos vibrantes y memorables.

Más que Meras Postales

Desde complejas historias de amor hasta misterios inesperados, el streaming se ha apropiado de este poder narrativo convertido en un viaje emocional. Las producciones llevan al espectador a lugares lejanos, donde cada ola puede ser el comienzo de una nueva aventura.

Series Imperdibles del Verano

Bad Monkey

Apple TV+ (1 temporada, 10 episodios)

Ambientada en los Cayos de Florida, esta comedia policial protagonizada por Vince Vaughn combina humor y misterio en un entorno tropical. La trama narra la vida de un ex detective que investiga un crimen y reconstruye su existencia en un escenario marcado por el sol y la corrupción.

The Perfect Couple

Netflix (1 temporada, 6 episodios)

Este thriller se desarrolla en Nantucket, donde una boda de alto perfil se ve empañada por un crimen, llevando al espectador a explorar secretos familiares en un ambiente de lujo.

Palm Royale

Apple TV+ (2 temporadas, 20 episodios)

En el glamuroso Miami Beach, Kristen Wiig interpreta a una mujer decidida a ascender en la elitista sociedad de Palm Beach, enfrentándose a rivalidades en un mundo repleto de excesos.

Mareas Altas

Netflix (2 temporadas, 18 episodios)

Esta serie belga narra las vidas de adolescentes en Knokke Heist, abordando temas de identidad y pertenencia, mientras el mar sirve como un espejo de sus dilemas.

Doctor Odyssey

Disney+ (1 temporada, 18 episodios)

Un médico que navega por el Pacífico mexicano y el Caribe se enfrenta no solo a emergencias médicas, sino también a romances bajo el sol caliente.

The White Lotus

HBO Max (3 temporadas, 30 episodios)

La serie de comedia negra explora las complejidades entre turistas adinerados y el personal que los atiende, revelando la vana naturaleza del lujo en hermosos resortes de Tailandia.

Ripley

Netflix (1 temporada, 8 episodios)

Basada en la obra de Patricia Highsmith, sigue a un estafador transformado en un intenso juego de identidades, todo bajo la impresionante vista de la costa amalfitana.