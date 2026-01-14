Tapia, impulsado por Kicillof y intendentes, se mantiene en Ceamse pese al escándalo de corrupción en la AFA

La realidad judicial del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se torna cada vez más compleja, pero a pesar de las adversidades, mantiene su mando en la Ceamse, un organismo vital para la gestión de residuos en Buenos Aires.

Frente a un panorama judicial complicado, donde las acusaciones de irregularidades en la AFA se multiplican, Claudio Tapia logra sostener una de las piezas clave de su estructura política: la presidencia de la Ceamse. Esta empresa estatal desempeña un papel crucial en la gestión de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires, vinculando a la provincia con sus municipios.

Implicaciones Judiciales y Continuidad en la Ceamse

A pesar de las imputaciones relacionadas con la AFA y la investigación por manejos irregulares de fondos, Tapia seguirá dirigiendo la Ceamse, cargo que ocupa desde enero del año pasado. Con un ingreso anual superior a los 100 millones de pesos, su gestión cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof, lo que no solo consolida su posición, sino que también le otorga un blindaje político frente a las dificultades que enfrenta.

Apoyo Político y Proyectos de Gestión

La situación legal de Tapia no le afecta internamente en la Ceamse, ya que cuenta con el respaldo de Kicillof y una red de intendentes peronistas que han fortalecido su posicionamiento. Este respaldo es fundamental, considerando que la Ceamse gestiona el tratamiento de residuos de 52 municipios y de la Ciudad de Buenos Aires, área donde la colaboración con los intendentes es vital para la estabilidad social y ambiental.

Fortaleciendo Alianzas en la Política Local

Recientemente, Tapia ha intensificado su presencia pública junto a figuras claves del oficialismo, lo que se evidencia en encuentros y actividades frente a las cámaras. Su reciente aparición en Mar del Plata junto a Carlos Bianco, jefe de asesores de Kicillof, subraya el apoyo institucional que continúa disfrutando a pesar de los escándalos en torno a la AFA.

Estrategia Política y Rivalidades

Al mismo tiempo, Tapia ha estado construyendo una agenda propia, que distingue su gestión de la de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata y uno de sus principales críticos. Este movimiento estratégico se ha reflejado en sus interacciones con intendentes cercanos al cristinismo y sus afinidades ideológicas con Kicillof.

Contrastes en su Gestión: La AFA y la Ceamse

La situación de Tapia en la Ceamse es un contraste marcado respecto a su rol en la AFA, donde enfrenta una investigación por presuntas irregularidades en los balances de la entidad de fútbol, que ascienden a 450 millones de dólares. Aunque asegura no estar imputado, la presión sobre su gestión es palpable.

Más Allá de la AFA: Nuevas Investigaciones y Desafíos

Otras investigaciones también impactan en su entorno, incluyendo denuncias relacionadas con la empresa Sur Finanzas y el presunto lavado de dinero, que afectan directamente la imagen de la AFA y de Tapia.

Además, la investigación sobre el tesorero Pablo Toviggino y la posible malversación de fondos adicionales añade más tensión a su ya frágil posición. En este contexto, la estrategia de Tapia para mantener su control sobre la Ceamse se vuelve aún más relevante.