Irán cierra su espacio aéreo ante creciente tensión

El gobierno iraní ha cerrado su espacio aéreo, afectando todos los vuelos excepto aquellos internacionales autorizados con destino o procedencia de Teherán. Esta medida se produce en medio de fuertes tensiones internas y amenazas hacia Estados Unidos.

Los recientes eventos en Irán han elevado la alerta internacional. Según Flightradar24, actualmente, solo un avión se encuentra operando en el espacio aéreo persa, mientras que la decisión del gobierno busca contener la creciente agitación en las calles.

Impacto en la Aviación Internacional

El Grupo Lufthansa ha anunciado que sus aerolíneas, incluyendo Lufthansa, ITA Airways y Swiss, evitarán sobrevolar el espacio aéreo iraní e iraquí como medida de precaución. Esta decisión responde a la actual inestabilidad en la región, y la compañía ha comunicado que ajustará sus rutas «hasta nuevo aviso».

Alteraciones en los Vuelos de Air India

Air India también ha emitido un aviso sobre cambios en sus operaciones. La aerolínea notificó a sus pasajeros que podría haber demoras y cancelaciones debido al cierre del espacio aéreo de Irán. Sus vuelos están siendo reprogramados para utilizar rutas alternativas que aseguren la seguridad de los viajeros.

Amenazas de Conflicto Militar

La situación se torna más crítica luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con acciones militares si Irán no cesa la represión de las protestas, que han dejado un saldo trágico de aproximadamente 2,000 muertos. Durante un evento en la Casa Blanca, Trump comentó sobre la situación, insinuando la posibilidad de un ataque inminente, a pesar de que su administración expresó la intención de observar atentamente los acontecimientos.

Evacuaciones y Medidas de Seguridad

Ante estas tensiones, Qatar ha comenzado una evacuación parcial de la base estadounidense de Al Udeid, en un esfuerzo por proteger al personal militar. Esta base ha sido el foco de atención desde que Irán lanzó misiles contra ella el año pasado tras un ataque estadounidense a sus instalaciones nucleares. El Departamento de Estado de EE. UU. ha emitido alertas a sus ciudadanos para que limiten los viajes no esenciales en la región.

Reacciones Internacionales y Derechos Humanos

Los países del G7 han expresado su profunda preocupación por la violencia en Irán, advirtiendo sobre la posibilidad de nuevas sanciones si la represión continua. Las manifestaciones, que comenzaron como protestas por el costo de vida, han evolucionado en un movimiento más amplio contra el régimen teocrático que gobierna desde 1979. Organizaciones de derechos humanos denuncian que las autoridades han intensificado la represión, aprovechando un corte de internet para silenciar la disidencia, con un saldo de más de 3,400 muertos reportados.