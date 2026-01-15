Supervielle incorpora Pix y facilita pagos en Brasil desde su app

Supervielle Lanza Pagos con Pix: Una Nueva Era para Viajeros Argentinos en Brasil

Los viajeros argentinos ahora pueden disfrutar de una experiencia más sencilla al pagar en Brasil, gracias a la reciente integración del sistema de pagos Pix en la aplicación Supervielle.

Con esta innovadora función, los usuarios podrán realizar pagos directamente desde su caja de ahorro en dólares, asegurando un tipo de cambio claro y sin sorpresas.

Pagos Sencillos y Transparentes en el Exterior

Supervielle ha incorporado la opción de pago con Pix, un sistema que facilita abonar consumos en Brasil mediante el escaneo de un código QR. Los clientes podrán deducir los gastos directamente desde su cuenta en dólares, garantizando un control total sobre cada transacción.

La Voz de Supervielle: Compromiso con la Experiencia del Cliente

Dolores Ferrari, responsable de Medios de Pago en Supervielle, afirmó: «Nos esforzamos para que cada experiencia financiera sea simple, ágil y segura, apoyando a nuestros clientes dondequiera que estén». La posibilidad de conocer el monto exacto antes de confirmar un pago es un aspecto que marca una significativa diferencia para los usuarios.

Pix: El Futuro de los Pagos en Brasil

Pix, el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil, es actualmente el método de pago más utilizado en ese país, con más de 150 millones de usuarios y cerca del 70% de las transacciones digitales.

Un Servicio Diseñado para Viajeros Argentinos

La inclusión de Pix en la aplicación de Supervielle responde a la creciente demanda de los argentinos que buscan opciones rápidas y prácticas para realizar pagos en diversos entornos, desde restaurantes hasta servicios turísticos.

Facilidades para Usuarios de MODO

Este nuevo servicio también está disponible para aquellos clientes que operan a través de la aplicación MODO. Para utilizar la función de Pix, los clientes solo necesitan contar con fondos suficientes en su cuenta en dólares.

Características Destacadas de la Nueva Funcionalidad

La operación es sencilla: se escanea el código QR del comercio, se visualiza el importe en reales y su equivalente en dólares, y se confirma la acción sin complicaciones.

Validación y Seguridad al Alcance de la Mano

Entre los principales beneficios se encuentran: