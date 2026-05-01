Irán ejecuta a campeón de karate de 21 años en medio de advertencias de la ONU sobre aumento de ejecuciones

Las tensiones en Irán se agudizan con la reciente ejecución de un joven durante protestas, en un contexto alarmante de violaciones a los derechos humanos.

La Trágica Historia de Sassan Azadvar Joonqani

Sassan Azadvar Joonqani, un karateca de 21 años, fue ejecutado en la prisión de Dastgerd en Isfahan, confirmaron fuentes iraníes. Su detención ocurrió en enero, durante manifestaciones que han desatado un clima represivo en el país.

Detenciones Masivas y Represión

Desde el inicio de la guerra en Irán a finales de febrero, se han reportado al menos 21 ejecuciones y más de 4,000 arrestos. Esta escalada ha llamado la atención de organismos internacionales, que advierten sobre un uso desmedido de la pena capital en el contexto actual.

Detalles del Caso de Azadvar

Según informes del Mizan, agencia vinculada al poder judicial de Irán, Azadvar fue condenado por «enmidad contra Dios» y «cooperación efectiva con el enemigo». Se alega que participó en el ataque a un vehículo de fuerzas de seguridad y que intentó incinerar un auto, aunque no se registraron heridos entre los agentes, según el mismo reporte.

Preocupaciones Sobre el Proceso Judicial

La plataforma de abogados Dadban refutó las acusaciones, argumentando que no cumplen con la definición legal de «enmidad contra Dios». Además, la organización de derechos humanos Hengaw señaló que el caso presenta «serias ambigüedades legales» y que no se proporcionó evidencia creíble en contra de Azadvar.

Condiciones Inhumanas Durante la Detención

A pesar de ser un campeón de karate reconocido en su provincia, se alega que Azadvar sufrió torturas físicas y psicológicas durante su detención para forzarle a confesar. Fue arrestado el 8 de enero y mantenido en aislamiento antes de su condena.

La Respuesta Internacional y las Advertencias de Amnistía

Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de ejecuciones en Irán, advirtiendo sobre torturas y desapariciones forzadas. En este clima de violencia, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha expresado que los juzgados tramitarán los casos de detenidos «fuera de los procedimientos normales», sin pretender frenar las ejecuciones ante llamados internacionales.