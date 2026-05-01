Despedida conmovedora: joven con el 80% del cuerpo quemado fallece tras un mes de agonía

Tragedia en Villaguay: Una joven pierde la vida tras incendio en un bar

La conmoción recorre Villaguay tras el fallecimiento de Lucía Antonela Karg, quien sufrió graves quemaduras durante un incendio en un bar local.

Villaguay, Entre Ríos – En una noche que se esperaba tranquila, el bar «El Patio» se convirtió en escenario de una tragedia. Lucía Antonela Karg, de 29 años, quedó atrapada en un feroz incendio que desató una explosión, provocando que su vida se apagara tras más de un mes de lucha. Su historia ha conmocionado a toda la comunidad. El fatídico evento ocurrió el pasado 27 de marzo, cuando un fuerte estallido provocó que las llamas consumieran rápidamente el lugar. Vecinos del barrio se apresuraron a llegar al sitio, donde las llamas se alzaban hacia el cielo, mientras Lucía intentaba escapar de la pesadilla.

Un incidente devastador

El incendio, que se originó en el patio cervecero del bar, ocurrió debido a una serie de explosiones de bombonas de gas que se encontraban en la zona de cocina. Esto provocó una reacción en cadena que dejó a varios heridos, incluidos Lucía y tres personas más con lesiones graves. Inicialmente, Lucía fue trasladada a un hospital local, pero la gravedad de sus quemaduras, que cubrían el 80% de su cuerpo, forzó su evacuación a un centro médico en Paraná, y posteriormente a Buenos Aires.

La lucha por la vida

Durante su internación, hubo momentos esperanzadores. Hace dos semanas, su familia compartió que había despertado y pudo comunicarse brevemente con ellos, lo que llenó de alivio a quienes la rodeaban. Sin embargo, su estado de salud se deterioró repentinamente, y el 3 de mayo, la tragedia se consumó con su fallecimiento.

El recuerdo de Lucía

Los homenajes no se han hecho esperar. Su novio expresó su profundo dolor a través de un sentido mensaje: «No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre estarás en mi corazón». También su hermana, Romina Karg, compartió un emotivo relato de su relación, recordando momentos de alegría y complicidad que solo ellas compartían. Romina destacó la fortaleza y dedicación de Lucía, quien se caracterizaba por su generosidad y su deseo de ver felices a los demás. «Te voy a amar y recordar cada día por el resto de mi vida», finalizó su conmovedor mensaje.

El impacto en la comunidad