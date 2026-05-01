Gastón Alonso sobre apertura económica: ‘Importaciones y empleo tienen un trade-off’

La situación económica en Argentina sigue generando debate. El economista Gastón Alonso ofrece una visión reflexiva sobre el impacto de las políticas actuales en el empleo, la producción y el consumo en el país.

En una reciente entrevista en Canal E, Gastón Alonso reflexionó sobre el estado del modelo económico argentino, enfatizando las tensiones que surgen de un enfoque fiscal estricto y una mayor apertura comercial. Aseguró que las decisiones del gobierno buscan mantener un equilibrio macroeconómico, pero a costa de dejar atrás a una parte significativa de la población.

El Debate sobre Precios y Bienes Esenciales

Alonso se refirió a los controles de precios, marcando su importancia en momentos críticos como la pandemia. Destacó la relevancia de diferenciar entre productos de primera necesidad y artículos de uso diario. “No tiene sentido comparar un barbijo con un bien cotidiano”, dijo, insistiendo en que los controles pueden ser cruciales para asegurar el acceso a elementos esenciales en circunstancias excepcionales.

Impacto del Ajuste en los Servicios Públicos

El economista advirtió sobre las consecuencias del ajuste fiscal en los servicios públicos. La disminución de recursos ha deteriorado áreas como el transporte, lo cual afecta directamente a los ciudadanos. «El gobierno persiste en su política de equilibrio fiscal, aunque esto signifique un estado menos eficiente», sostuvo Alonso, haciendo referencia a cierres de líneas de transporte que obligan a los usuarios a buscar opciones más costosas.

Importaciones y su Efecto sobre el Empleo Local

El efecto de la apertura comercial en la estructura productiva del país fue otro tema clave. Alonso explicó que existe un vínculo directo entre las importaciones y el empleo en el mercado local. «No se puede tener todos los productos importados a bajo costo y mantener intacto el sistema productivo nacional”, advirtió, destacando que el aumento en la oferta de bienes importados podría perjudicar la creación de empleo en sectores locales.

Propuesta de un Desarrollo Productivo Integrado

Ante este panorama, Alonso aboga por un modelo que equilibre la apertura comercial con el fortalecimiento de la producción interna. «Debemos decidir si queremos más productos accesibles o más oportunidades laborales», enfatizó, sugiriendo una reevaluación de las prioridades económicas en el país. Puso como ejemplo a Brasil, que ha promovido inversiones en ciencia y tecnología para elevar la competitividad de su industria local.

El Futuro del Modelo Económico en la Agenda Electoral

Con las elecciones a la vista, el debate sobre la dirección económica de Argentina se intensificará. Alonso concluyó que la disyuntiva básica sigue siendo: «O priorizamos la producción local o apostamos a una apertura total”. Este dilema resaltará en el discurso político mientras el país se dirige hacia un futuro incierto.