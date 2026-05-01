Ficha Limpia: La Oposición Busca Su Trata Independiente Mientras el Gobierno Se Mantiene Indeciso

La propuesta de Ficha Limpia ha resurgido con fuerza en la agenda del Congreso argentino, generando intensas discusiones entre los diferentes bloques políticos. A medida que se busca su tratamiento, la oposición quiere separarla de otras reformas que podrían dificultar su aprobación.

La Cámara de Diputados se encuentra en el centro de un vibrante debate sobre el proyecto de Ficha Limpia, que tiene como objetivo impedir que personas condenadas por delitos graves accedan a cargos públicos. En las recientes sesiones, la oposición ha expresado su deseo de avanzar con esta iniciativa de manera independiente, sin que se vea afectada por un paquete más amplio de reformas electorales propuesto por el Gobierno.

¿Un camino independiente para la Ficha Limpia?

Durante la última sesión, la diputada Gisela Scaglia interpeló al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre la posibilidad de realizar una sesión especial destinada únicamente a discutir este tema. La respuesta del oficialismo fue difusa, dejando entrever la incertidumbre sobre la postura de La Libertad Avanza.

Las tensiones entre oposición y oficialismo

Los representantes de la oposición argumentan que incluir Ficha Limpia en una «mega ley» complica su aprobación. Sostienen que esta propuesta cuenta con un alto consenso social y debería ser tratada de manera aislada, en lugar de quedar atada a temas más controversiales como la eliminación de las PASO y el financiamiento political.

Con este contexto, anticipan la solicitud de una sesión especial para forzar su discusión. La estrategia es reunir quórum y avanzar hacia el emplazamiento a comisiones, lo que permitiría establecer plazos para abordar el proyecto.

Un proyecto con historia

El proyecto de Ficha Limpia no es una novedad; se ha presentado en el Congreso desde 2016. Busca evitar que individuos con condenas por delitos como corrupción, lavado de dinero o narcotráfico puedan postularse a cargos electivos. Recientemente, también se ha propuesto incluir a los deudores alimentarios morosos.

A pesar del apoyo que recibe en la opinión pública, esta iniciativa no ha logrado convertirse en ley. En el último intento, el avance se vio frustrado por cambios inesperados en el voto de algunos aliados en el Congreso.

Con un nuevo impulso impulsado por diversos sectores políticos y organizaciones civiles, el debate sobre Ficha Limpia vuelve a ocupar un lugar prioritario. Sin embargo, las disputas políticas continúan marcando el rumbo sobre cómo y cuándo debe ser tratado.