Franco Colapinto brilla en el GP de Miami: larga 8º en la carrera sprint con Alpine

La primera jornada del Gran Premio de Miami tuvo a Lando Norris como protagonista al lograr la pole position para la carrera sprint, marcando un tiempo impresionante que desató la emoción en los aficionados.

Lando Norris se llevó la pole position en una clasificatoria llena de adrenalina. El piloto británico, que ha demostrado un rendimiento excepcional, fue seguido de cerca por Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri. Entre los más destacados también se encuentran Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton, quienes no pudieron alcanzar el mismo nivel de Norris.

La actuación de Franco Colapinto, el argentino que compite con Alpine, fue otro punto álgido de la jornada. Colapinto finalizó en un destacado octavo lugar, cronometrando 1m29s320/1000, a 1s451/1000 del campeón mundial. El piloto comenzará la carrera corta que se disputará el sábado desde el último puesto puntuable, habiendo superado a Isack Hadjar de Red Bull y a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien se quedó en décimo lugar.

Colapinto firmó un viernes sólido, donde mostró un buen ritmo desde las prácticas, logrando por primera vez en la temporada acceder a la Q3 (SQ3 en este caso). Este cambio en su desempeño es notable, especialmente tras un comienzo de año complicado donde estaba muy lejos de Gasly en las sesiones previas. Lo logró utilizando neumáticos que ya había usado anteriormente, a diferencia de otros equipos que reservaron gomas nuevas para este sábado.

Un avance esperanzador para Colapinto

El equipo Alpine no lograba que ambos autos alcanzaran la Q3 desde el GP de Mónaco en 2024. Colapinto expresó su satisfacción al finalizar la prueba, afirmando: “Estoy contento, feliz de haber entrado en Q3 después de tanto tiempo. Desde el inicio del día, me sentí rápido. Las buenas vueltas salieron solas, lo que fue una sensación diferente respecto a los fines de semana anteriores”. También destacó el impacto positivo de la pausa competitiva: “Nos permitió reiniciar con buen pie”.

Perspectivas futuras y buenas sensaciones

Colapinto también hizo hincapié en la importancia del trabajo en equipo: “Fue un buen esfuerzo del equipo y mío junto con los ingenieros. Después de un inicio duro, arrancar así es muy alentador”. Se mostró optimista sobre el potencial, señalando que su último intento fue con neumáticos usados, logrando ser más rápido que un Red Bull, afirmando: “Todo va en la dirección correcta. Hay mucho por comprender, pero hoy fue un día muy positivo y mañana vamos por más”.

Resumen de la Clasificación Sprint en Miami

La jornada finalizó con un ambiente de expectativa y entusiasmo por lo que está por venir. La calidad del desempeño de Colapinto y el liderazgo de Norris anticipan una carrera emocionante el sábado.