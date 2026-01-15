Iran Reabre Su Espacio Aéreo Tras Cierre de Cinco Horas por Tensiones con EE. UU.

Irán Reabre su Espacio Aéreo en Medio de Crecientes Tensiones con EE.UU.

Este miércoles, Irán levantó la prohibición sobre su espacio aéreo, lo que marca un capítulo clave en la escalada de conflictos con Estados Unidos en las últimas semanas.

Rápida Reapertura del Espacio Aéreo

La restricción fue levantada cerca de las 7:00 a.m. hora local, según el servicio de seguimiento Flightradar24. Tan pronto como se reanudó la actividad, se registraron vuelos de aerolíneas iraníes como Mahan Air, Yazd Airways y AVA Airlines, que fueron algunos de los primeros en despegar.

Advertencias de Ataque y Protestas Internas

El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nafizardeh, lanzó una fuerte advertencia contra cualquier apoyo militar que EE.UU. pudiera ofrecer a las protestas, calificando a las instalaciones que colaboren con una ofensiva estadounidese como “objetivos legítimos”. La escalada se dio en un contexto de creciente crisis interna, donde se ha reportado la muerte de más de 2,000 personas durante las manifestaciones.

Medidas de Seguridad Globales

Frente a esta tensión, países como India han comenzado a evacuar a sus ciudadanos, recomendándoles abandonar Irán a la brevedad. Esto se da mientras la represión contra manifestantes se intensifica, con cerca de 10,000 personas detenidas.

Impacto en las Aerolíneas

Air India se ha pronunciado sobre redirigir sus vuelos a nuevas rutas, citando preocupaciones por la seguridad en el espacio aéreo iraní. Esto se alinea con las decisiones tomadas por otras aerolíneas en respuesta a la creciente tensión regional.

Comunicación Interrumpida

Un apagón de comunicaciones ha dejado a muchos iraníes en el extranjero sin poder contactar a sus seres queridos en casa, complicando aún más la situación en medio de la crisis.

¿Qué Siguió a la Reapertura?

Como parte de la cobertura continua, se espera una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, convocada por Estados Unidos para abordar la situación en Irán. Un diplomático del organismo indicó que esta reunión se anticipa para el jueves por la tarde.

La Voz de Teherán

Con un mensaje directo, el régimen iraní ha instado a avanzar en el camino diplomático, advirtiendo de las posibles consecuencias de cualquier acción militar por parte de EE.UU. mientras se evalúa la respuesta a la represión interna.