Banco de Italia advierte: ¿Qué ocurriría si Ethereum se desplomara a cero?

El Banco Central de Italia advierte sobre los peligros de un desplome drástico en el precio de Ethereum, advirtiendo que esto podría generar un efecto dominó en el sector de las finanzas descentralizadas.

En un recién publicado informe, el Banco Central de Italia ha lanzado una advertencia sobre la criptomoneda Ethereum, la segunda más importante en términos de capitalización de mercado. Según la economista Claudia Biancotti, un desplome en el valor de su token podría afectar significativamente la seguridad de la red y ocasionar riesgos para el ecosistema financiero digital.

El informe, publicado el 12 de enero de 2026, modela posibles escenarios si el precio de ETH llegara a caer a cero. Entre las consecuencias más preocupantes se encuentran:

Impacto en la Red y su Seguridad

La caída radical en el precio de Ethereum podría llevar a diversas situaciones críticas:

Salida masiva de validadores.

Reducción del staking.

Degradación en la producción de bloques.

Estos elementos comprometerían la funcionalidad de Ethereum como infraestructura de liquidación, afectando su operatividad en el espacio financiero.

Repercusiones en el Ecosistema DeFi

El análisis revela que un colapso de ETH no solo perjudicaría a la red misma, sino también a los activos asociados, como stablecoins, finanzas tokenizadas y servicios de crédito descentralizado. Esto podría transformar riesgos del mercado en amenazas a la infraestructura financiera global.

El Banco Central de Italia evalúa los impactos potenciales de que Ethereum caiga a cero.

Nuevas Consideraciones Regulatorias

La advertencia del Banco de Italia sigue las preocupaciones expresadas por el Banco Central Europeo en noviembre de 2025, cuando mencionó que las stablecoins vinculadas a Ethereum podrían convertirse en focos de inestabilidad si la red enfréntase un shock de confianza.

El Banco de Italia destacó que es imperativo que los reguladores internacionales establezcan salvaguardias para el uso de Ethereum en las finanzas reguladas, subrayando su papel crucial en la tokenización de activos y la creación de aplicaciones financieras descentralizadas.

La creciente importancia de Ethereum dentro del ecosistema digital hace que cualquier vulnerabilidad en su seguridad tenga el potencial de provocar impactos a gran escala en otros mercados. «Una caída extrema en el precio de ETH podría desafiar el rol de Ethereum como centro financiero global», advirtió Biancotti.