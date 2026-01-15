Villarruel impulsa aumento de penas, pero el Gobierno destaca proyecto estancado en el Congreso

La vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra en el epicentro de la crisis de incendios en el Sur y ha anunciado su intención de proponer un cambio en el Código Penal que refuerza las penas para quienes inicien estos desastres. Este anuncio genera revuelo en medio de las tensiones políticas con el oficialismo.

En su visita a las regiones afectadas por el fuego, Villarruel publicó una fotografía y declaró que busca establecer penas más severas con cárcel efectiva para los responsables de iniciar incendios. Sin embargo, su propuesta se enfrenta a la realidad de un proyecto similar ya existente en el Congreso, respaldado por Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Propuesta de Villarruel: Endurecer Penas por Incendios

La vicepresidenta enfatiza la necesidad de actualizar el Código Penal, destacando que «todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos». Su propuesta incluye no solo la agravación de las penas, sino también mejorar la coordinación entre el Gobierno Nacional y las provincias en la lucha contra el fuego.

La Respuesta de Bullrich y el Estado Actual del Proyecto

Desde el entorno de Bullrich, se ha señalado que el proyecto ya se encuentra en el Congreso y no se impulsarán nuevas iniciativas. «El proyecto del Ejecutivo va a salir porque hay consenso», indicó Laura Rodríguez Machado, presidenta de Legislación Penal de Diputados, asegurando que existe un acuerdo para avanzar en la propuesta cuando sea permitido.

Detalles del Proyecto en Debate

El proyecto inicial, presentado en febrero de 2025 y firmado por el presidente Javier Milei, busca modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal. Elevando las penas por incendios intencionales, este plantea que aquellos que causen daños en áreas protegidas podrían enfrentar hasta 15 años de prisión, y hasta 25 años si hay víctimas fatales. Esto responde a la creciente preocupación por los incendios que afectan tanto parques nacionales como patrimonio cultural.

Un Viaje que Incendia la Tensión Política

La visita de Villarruel al Sur no solo demuestra su compromiso con la situación, sino que también pone en evidencia las divisiones dentro del Gobierno. A diferencia de Javier Milei, quien no se desplazó a la zona afectada, Villarruel se ha presentado como una figura activa, resaltando el uso de una imagen de inteligencia artificial por parte de Milei para aparentar su presencia en la Patagonia.

Reacciones desde la Rosada

Desde el Gobierno, se han calificado los comentarios de Villarruel como «oportunismo político». El nuevo secretario de Medios, Javier Lanari, ha defendido el papel del Estado en la atención de la crisis, subrayando que los recursos están destinados a combatir el fuego y no a la “alta política”.

Mientras tanto, la postura de Villarruel enfrenta críticas por la doble vía de haber presentado una propuesta nueva cuando ya existe un proyecto vigente, lo que genera un clima de incertidumbre en el debate legislativo.