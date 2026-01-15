Eduardo Feinmann: «La inflación de 2025 sigue en ascenso»

A pesar de la fluctuante inflación, el final de 2025 muestra una tendencia optimista en comparación con años anteriores. ¿Cómo se desarrollaron los índices y qué desafíos enfrenta el país en el camino hacia la estabilidad económica?

Un Año de Cambios en el IPC

Durante el año 2025, la inflación en Argentina mostró una notable tendencia a la baja. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró diciembre con un incremento mensual del 2.8 %, lo que permitió alcanzar un acumulado anual de 31.5 %. Este resultado se posiciona como el más bajo en ocho años, marcando un contraste significativo con el 117.8 % registrado en 2024.

Un Desempeño Mensual Variado

Desde enero hasta diciembre, el IPC mostró una disminución continuada. En los primeros meses del año, enero cerró con un 2.2 % y marzo alcanzó un 3.7 %. Con el tiempo, los meses de mayo y junio reflejaron incrementos más moderados del 1.5 % y 1.6 %, respectivamente, lo que condujo a una reducción en la inflación interanual desde más del 80 % al cierre de 2025.

Expertos Analizan el Contexto Económico

Analizando estos cambios, la consultora Yanina Lojo menciona que aunque diciembre mostró un aumento en la inflación, esto no implica un cambio en la tendencia general. «En economías con alta volatilidad, los procesos de desaceleración no son lineales y pueden coexistir con momentos de presión transitoria», explicó.

Impactos de la Inestabilidad Electoral

Lojo también destacó la influencia del contexto electoral en la aceleración del índice a finales de año. Las elecciones provinciales en Buenos Aires generaron incertidumbre, impactando indirectamente en el mercado cambiario y, en consecuencia, en la inflación. «En Argentina, las expectativas suelen adelantarse a los precios», dijo, subrayando la importancia de considerar factores externos en el análisis.

Proyecciones para el Futuro

De cara al 2026, el gobierno establece una meta del 10 % de inflación, mientras que las predicciones de expertos apuntan a un promedio cercano al 20 %. La especialista enfatiza la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y reducir la indexación de precios y salarios para lograr una desaceleración sostenible. «Bajar la inflación es una decisión; sostener su disminución es una política», concluyó.

A medida que Argentina navega en su camino hacia la estabilidad económica, el enfoque en la gestión fiscal y la resiliencia ante factores externos será clave para consolidar los avances ya logrados.