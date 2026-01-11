Irán reprime protestas y advierte a EE. UU. e Israel sobre posibles represalias

Irán advierte sobre posibles represalias a EE.UU. e Israel en medio de intensas protestas

Con un clima de tensión en aumento, Irán ha lanzado una fuerte advertencia a Estados Unidos e Israel, declarando que se convertirían en «objetivos legítimos» si se producen ataques militares. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump reitera su apoyo a los manifestantes iraníes que buscan libertad.

Advertencia del Parlamento Iraní

El portavoz del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó, durante una sesión, que «en caso de un ataque militar de Estados Unidos, tanto el territorio ocupado (Israel) como los puntos militares y marítimos de EE.UU. serán blancos legítimos». Este comentario se inscribe en un contexto de creciente descontento social y represión dentro del país.

Conversaciones entre EE.UU. e Israel

En un desarrollo relacionado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvieron una conversación telefónica sobre una posible intervención estadounidense en Irán, según un informe de la revista Der Spiegel. Mientras tanto, el presidente Trump envió un mensaje en su plataforma social, manifestando que «Irán está buscando libertad, tal vez como nunca antes. ¡EE.UU. está listo para ayudar!»

Protestas y un aumento en el número de víctimas

Las protestas en Irán han superado las dos semanas, con manifestaciones masivas en ciudades como Teherán y Mashhad, donde los ciudadanos continúan desafiando a la teocracia del país. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, el número de muertos ha subido a 116 personas, entre las que se incluyen 37 miembros de fuerzas de seguridad. Sin embargo, activistas señalan que esta cifra podría ser mucho mayor debido a un apagón de internet que limita la difusión de información.

Preocupación por la censura y el apagón

La medida de censura de internet plantea un grave riesgo para la seguridad de los iraníes en un momento crucial para el futuro del país. La organización Netblocks destacó que el apagón ha superado las 60 horas, lo que aumenta la angustia entre los ciudadanos y los grupos de derechos humanos, quienes advierten sobre un posible «masacre» de manifestantes.

Detenciones masivas y represión

De acuerdo con la misma agencia de derechos humanos, al menos 2,600 personas han sido detenidas en medio de la creciente represión. Ahmad-Reza Radan, el jefe de la policía nacional de Irán, confirmó la captura de figuras clave en las protestas, añadiendo que «se realizaron arrestos significativos de los principales elementos en los disturbios, quienes serán castigados tras los procedimientos legales pertinentes». Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre el número o la identidad de los detenidos.