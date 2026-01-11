Tragedia en la Patagonia: Incendios y un tren arrolla un Renault 12

Los incendios que azotan la Patagonia continúan dejando su huella de destrucción. En un nuevo capítulo de esta crisis ambiental, el Tren Patagónico se vio envuelto en un accidente tras embestir a un Renault 12 en Comallo, Río Negro.

Las llamas no cesan en el sur argentino, consumiendo hectáreas de bosque y amenazando la vida de sus residentes. Este sábado, el Tren Patagónico protagonizó un incidente que pudo haber tenido consecuencias trágicas, al colisionar con un vehículo en la localidad de Comallo.

Un Milagro en Medio de la Destrucción

Por fortuna, el impacto fue leve, y la familia que viajaba en el Renault 12 resultó con lesiones menores. Dada la diferencia de tamaño entre la locomotora y el auto, este desenlace podría considerarse casi milagroso.

Detalles del Accidente

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió cuando el tren se desplazaba desde Viedma hacia San Carlos de Bariloche. Aunque las causas exactas aún son inciertas, todo indica que una maniobra imprudente del automóvil fue un factor determinante. Tras la colisión, el tren arrastró el automóvil varios metros antes de detenerse.

Acciones de Emergencia

Las autoridades, incluidos miembros de la subcomisaría 74 y Bomberos, acudieron inmediatamente al sitio del accidente para asistir a los tres ocupantes del vehículo. El equipo médico evaluó la situación y atendió a la familia, quien se encontraba estable.

Incendios en la Patagonia: Una Emergencia Continuada

El contexto de este incidente se agrava por los devastadores incendios que azotan la región. En Chubut, localidades como El Hoyo y El Pedregoso han sido evacuadas, sumando miles de personas desplazadas desde el inicio de la temporada de incendios.

Despliegue de Efectivos y Recursos

Más de 3000 evacuados en la región muestran la magnitud de la crisis. Abel Nievas, secretario de Bosques, reportó que al menos 10 viviendas han sido destruidas en Epuyén y se estima que cerca de 3500 hectáreas del territorio han sido consumidas por las llamas. La participación de más de 300 brigadistas y el apoyo de cuadrillas de Chile, junto a aeronaves hidrantes, son parte de los esfuerzos para controlar el fuego, que se ve complicado por una sequía histórica, la peor desde 1965.