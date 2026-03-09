Iraníes cuentan a la BBC cómo la noche se iluminó por los ataques a depósitos de petróleo

Un devastador ataque nocturno deja a Irán sumido en el caos. Los ciudadanos relatan el horror de una noche marcada por explosiones e incendios que transformaron la oscuridad en día.

Los habitantes de Teherán están en estado de shock tras los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel, que han impactado directamente en importantes depósitos de petróleo. Las experiencias de la noche de terror han sido relatadas por ciudadanos y observadores locales.

Un Relato de Terror desde el Corazón de Teherán

Un testigo de los eventos describe cómo «la noche se convirtió en día» debido a las explosiones. Los ataques han dejado a muchos residentes en un estado de incertidumbre y pánico, con imágenes de calles ardiendo que resonaban en sus memorias.

Impacto Inmediato de los Ataques

Según reportes del Ministerio de Petróleo iraní, los depósitos fueron alcanzados en la capital y en la localidad de Karaj, al oeste de Teherán. Un video que circuló en redes sociales muestra el fuego consumiendo una calle cercana a estos depósitos, mientras un hombre grita advirtiendo que las propiedades están en llamas.

Un residente de Karaj compartió su experiencia: «La tranquilidad se desvaneció de repente, y ahora todo es caos; han hecho volar todo por los aires».

Impresiones de los Testigos

Un joven comentó cómo una luz roja iluminó el cielo antes de que una onda de choque sacudiera su hogar. «El cielo se volvió a encender con una enorme nube roja y no entendía lo que sucedía hasta que subí al techo y vi el depósito en llamas», relató.

Otros ciudadanos también manifestaron su inquietud. «El humo es tan denso que no puedo ver el sol. El aire huele a quemado y me siento agotada», expresaba una mujer de Teherán.

Calidad del Aire y Precauciones

Las autoridades han comenzado a monitorear la calidad del aire, recomendando a los ciudadanos permanecer en sus hogares. Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, advirtió sobre la liberación de sustancias tóxicas que amenazan la salud pública.

El Contexto de los Ataques

Estos ataques forman parte de una escalada de violencia que comenzó con el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Con una semana de enfrentamientos, Irán respondió atacando aliados y activos estadounidenses en la región.

Un Pueblo Atormentado pero Resiliente

Los relatos de los ciudadanos reflejan un profundo sufrimiento pero también una tenue esperanza de cambio. Algunos apoyan los ataques, creyendo que podrían llevar al derrocamiento del régimen actual. «Estamos dispuestos a pagar el precio por la libertad», decía un joven en Teherán.

Sin embargo, la incertidumbre es palpable. Una mujer expresó su miedo sobre lo que podría suceder si los ataques no llevan a un cambio en la dirección del país. «Incluso después de todo esto, el costo puede ser peor de lo que imaginamos», comentó.

Con una población sometida a constantes tensiones, Irán se enfrenta a un futuro incierto, donde la esperanza y el miedo coexisten en cada rincón de sus ciudades.