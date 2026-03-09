Milei desmiente: ‘Es falso que Mahiques salvará a Tapia y Toviggino’

Milei Defiende a Mahiques y Responde a la Crítica de la AFA en una Aclaradora Entrevista

El presidente Javier Milei salió al paso de las críticas tras el nombramiento de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia, desmintiendo que su designación busque proteger a figuras polémicas del fútbol argentino.

En una reciente charla con La Nación+, Milei habló sobre las acusaciones que rodean a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la investigación que involucra a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, figuras clave de la entidad. La falta de actividad en el torneo nacional fue también un tema candente, resultado del paro liderado por la Liga argentina tras estos escándalos.

Rechazo a las Acusaciones de Connivencia

Milei fue enfático al rechazar cualquier vínculo entre Mahiques y la AFA, tras las insinuaciones que surgieron al conocerse su nombramiento. Afirmó que las acusaciones son «falsas» y destacó que, aunque Mahiques admitió conocer socialmente a algunos directivos, no existe conexión alguna que comprometa su integridad como funcionario.

Un Enfoque Independiente en Justicia

El presidente enfatizó su compromiso con la independencia judicial, declarando que, si Tapia y Toviggino resultan culpables, «deben afrontar las consecuencias». Además, elogió la experiencia de Mahiques en el ámbito judicial y su capacidad para abordar las vacantes en los fueros federales, reafirmando su intención de ganar mayor autonomía en el sistema judicial argentino.

Conflictos y Respuestas durante su Mandato

Milei también se refirió al tenso inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, donde mantuvo duros cruces verbales con la oposición. Aclaró que su reacción no fue premeditada, sino respuesta a la «agresión» que sintió de parte de sus adversarios. Acusó a la oposición de ser «enemigos políticos» y subrayó que no permitirá que lo «pasen por encima».

Críticas a la Dirigencia Empresarial

Tras su intervención en la asamblea legislativa, Milei arremetió contra la «dirigencia empresarial», señalando que el sector empresarial nacional no está preparado para competir a nivel internacional. Criticó a líderes como Paolo Rocca, de Techint, por no apoyar iniciativas de crecimiento nacional. «El círculo rojo es de piedra», afirmó, dejando claro que su verdadero adversario es la situación económica.

Reacciones a la Inflación y Expectativas Futuras

En relación al panorama inflacionario, Milei ofreció un análisis optimista, sugiriendo que la caída de la demanda de dinero podrían estabilizar la inflación en el corto plazo. Confía en que, para mediados de año, la tendencia vaya hacia un «cero» significativo en el índice de precios.

Sobre la Política Interna y su Futuro