Alarma en Próspero Palazzo: Niña mordida por perro en la plaza

Una niña sufrió graves heridas tras ser atacada por un perro en el barrio Próspero Palazzo. La situación despierta una fuerte preocupación entre los vecinos por la tenencia responsable de animales en la zona.

El incidente tuvo lugar el pasado sábado por la tarde, cuando Alma, una menor que circulaba con su madre en motocicleta por la calle Juan José Paso, fue abordada por un perro de gran tamaño, presumiblemente una mezcla de Ovejero Alemán, que frecuenta la plaza principal.

La madre de la niña relató que se dirigían hacia su trabajo cuando el animal, sorprendentemente, se lanzó sobre su vehículo y mordió a su hija. «Afortunadamente, no se afectaron tendones. Las heridas son profundas, pero no resultaron tan graves», comentó visiblemente angustiada, agradeciendo además la rápida actuación del personal de la Comisaría de Palazzo, quienes le brindaron apoyo legal y emocional en el momento del suceso.

A pesar de la angustia vivida, la madre expresó su preocupación por la falta de responsabilidad en la tenencia de animales en el barrio. «No culpo al perro; él también es una víctima. Es desgarrador ver cómo hay gente que abandona a su mascota. Esto solo refleja la falta de amor propio», enfatizó.

La mujer también recordó que no es la primera vez que este perro está involucrado en incidentes de agresión, señalando que existen antecedentes de ataques a otros niños y adultos en esa misma área.

Con una gran cantidad de niños que frecuentan la plaza, los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades para implementar medidas preventivas que eviten futuras tragedias.