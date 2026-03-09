Una mujer reduce su altura casi 30 centímetros por una extraña enfermedad

Caroline King, una mujer británica de 63 años, comparte su asombrosa experiencia con la hepatitis granulomatosa. Su relato busca motivar a otros a enfrentar situaciones difíciles con valentía y esperanza.

Un diagnóstico inesperado

La vida de Caroline cambió drásticamente cuando, en 2018, comenzó a experimentar problemas de visión. Al acudir al oculista, jamás imaginó que este sería el inicio de una travesía hacia un diagnóstico de una enfermedad hepática potencialmente mortal.

En 2019, luego de presentar síntomas como la ictericia, se le diagnosticó hepatitis granulomatosa, una patología tan infrecuente que los médicos estiman que sólo un caso se presenta cada diez años. A pesar de la gravedad de su condición, sus pronósticos no derribaron su espíritu.

Una lucha por la vida

Los síntomas de Caroline se complicaron y se vio obligada a utilizar una silla de ruedas debido a la fatiga extrema y confusión mental que padeció. Sin embargo, a pesar de los desafíos, decidió contar su historia para inspirar a otros a no rendirse.

Recuperación y esperanza

Después de un largo proceso de seis meses, Caroline recibió un trasplante de hígado. Durante ese tiempo, su salud se deterioró hasta el punto de perder casi 30 centímetros de altura. Hoy, seis años después, ha recuperado parte de su estatura y ha logrado mantener su salud en equilibrio.

Su mensaje es claro: «Nunca te rindas». Esta lección subraya la resiliencia del cuerpo humano y la importancia de seguir luchando a pesar de las adversidades.

Conciencia sobre enfermedades hepáticas raras

De acuerdo al British Liver Trust, miles de personas en el Reino Unido viven con afecciones hepáticas raras que a menudo tardan años en ser diagnosticadas debido a la falta de información y recursos. Pamela Healy, directora ejecutiva de la organización, ha destacado que una mejor comprensión y una inversión en investigación son fundamentales para ayudar a quienes enfrentan estas patologías.

El Día de las Enfermedades Raras, celebrado el último día de febrero, busca crear conciencia sobre las 300 millones de personas en todo el mundo que padecen alguna de estas condiciones. La historia de Caroline King es un recordatorio poderoso de que cada lucha cuenta y puede inspirar a otros en su camino.