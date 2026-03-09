El Tren Mitre retrasa su regreso al servicio completo

El servicio del Tren Mitre sigue con limitaciones, ya que se ha decidido ampliar el período de pruebas del nuevo sistema de señalización, retrasando su regreso completo. Conocé los detalles de esta situación y cuándo se espera que todo vuelva a la normalidad.

La empresa Trenes Argentinos anunció que el servicio del Tren Mitre permanecerá restringido por más tiempo, afectando los tramos hacia Belgrano C y Tigre, así como entre Belgrano R y José Suárez. Esta decisión se da en el marco de pruebas operativas del nuevo sistema de señalización, que se extenderán por aproximadamente 15 días adicionales.

Un Historial de Cambios

El ramal Tigre ya había enfrentado una suspensión total entre el 10 de enero y el 1 de marzo debido a renovaciones significativas en las vías y el tendido de cables. Aunque se esperaba que el servicio regresara a su normalidad a principios de marzo, el plazo se ha retrasado nuevamente, con una nueva fecha estimada para el 8 de marzo.

Prolongación de Tiempos de Prueba

Ayer, Trenes Argentinos comunicó que el retorno del servicio se verá demorado, sin una fecha exacta, pero con la promesa de que las pruebas del nuevo sistema se realizarán “bajo condiciones óptimas de seguridad operacional”.

Detalles de la Renovación

Durante el periodo de interrupción, se han llevado a cabo obras que incluyen:

Renovación de 29 kilómetros de vías .

. Tendido de 120 kilómetros de cables de señalización .

. Mejoras en 13 cuadros de estación, 16 pasos de nivel y 12 puentes.

Impacto en los Pasajeros

La empresa optó por realizar estas obras durante el verano, una época con menor cantidad de pasajeros, lo que permitió una ejecución más ágil. A pesar de los esfuerzos, el plazo inicial de 50 días se ha visto superado, y el servicio seguirá limitado en el corto plazo debido a obras en áreas complicadas y ajustes en la señalización en la estación Retiro.

Capacitación en Marcha

Paralelamente, se está llevando a cabo la capacitación de personal especializado para asegurar una transición fluida cuando los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre retomen sus operaciones completas.