“Milei: ‘El caso Nahuel Gallo es un uso político miserable; no son adversarios, son enemigos’”

Javier Milei: «En 2031 me retiro a vivir en el campo y dejaré la política»

El presidente argentino, Javier Milei, aseguró que no tiene intención de modificar las reglas que rigen su mandato y que, si es reelecto, planea retirarse de la política en 2031 para llevar una vida tranquila en el campo.

Milei hizo estas declaraciones en una reciente entrevista con Luis Majul en La Nación+, donde abordó diversos aspectos de su gestión y respondió a las críticas de opositores y empresarios.

Sin planes de reelección indefinida

El mandatario enfatizó su compromiso con la institucionalidad, afirmando: «Falso, falso de acá a la China» ante rumores de que busca reformas para habilitar reelecciones indefinidas. «Se me dio un mandato por cuatro años, con opción a cuatro adicionales dentro de esa regla de juego. Yo juego en esa regla de juego», aclaró.

Destacando su estilo confrontativo

Milei defendió su estilo de liderazgo, manifestando que se considera un «gladiador» dispuesto a enfrentarse a la oposición. «Si me vienen a buscar a mí, me encuentran», advirtió, destacando que no permitirá que lo traten como a otros mandatarios.

Sobre el caso Tapia y Toviggino

El presidente se refirió a la denuncia por evasión impositiva contra Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y su tesorero Pablo Toviggino. Milei optó por no intervenir, dejando el proceso a la justicia y enfatizando que si son culpables, deben recibir «la fuerza de la ley».

Crisis en el sector productivo

El mandatario criticó al empresario Javier Madanes Quintanilla por cerrar la planta de FATE, que dejó a 900 trabajadores sin empleo, tildándolo de «extorsionador». Aseguró que su administración aboga por la apertura económica para reducir costos y mejorar la eficiencia.

Rumores de internas en el Gobierno

Respecto a supuestas disputas entre su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, el presidente minimizó las diferencias, afirmando que son parte del proceso democrático y que son necesarias para tomar las decisiones correctas.

Negando planes en contra de Victoria Villarruel

Sobre las insinuaciones de que su gobierno buscaría la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Milei respondió: «Es mentira. No quiero la renuncia de Villarruel». Destacó que mientras cumpla con su función, no hay problema.

Reflexiones sobre la liberación de Nahuel Gallo

En relación a la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo detenido en Venezuela, Milei destacó la importancia de su regreso y cuestionó la utilización política del caso por parte de algunos sectores. «Lo importante es que volvió con vida», enfatizó.

El presidente también reconoció la función del gobierno de Donald Trump en el proceso. «Esto es posible gracias al accionar del Gobierno de Donald Trump», subrayó, agradeciendo también la ayuda internacional en este delicado asunto.

Por último, el presidente plantar interrogantes sobre la prolongada detención de Gallo, cuestionando cómo fue que las autoridades no lo trajeron antes, y criticó la utilización del tema con fines políticos. «No son adversarios; son enemigos», concluyó.