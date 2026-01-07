Italia rinde homenaje a las víctimas del incendio en un bar suizo con funerales en Milán, Roma y Bolonia

Desgarrador Adiós: Funerales de las Víctimas Italianas de la Tragedia en Suiza

El doloroso homenaje a las víctimas de la tragedia en Crans-Montana se vivió este miércoles en diversas ciudades italianas, donde familias, amigos y autoridades se unieron para despedir a los jóvenes que perdieron la vida en el incendio de un club nocturno.

Grandes Multitudes se Despiden en Roma y Bologna

Las ceremonias conmemorativas dieron inicio en Roma y Bologna, donde se llevaron a cabo los funerales de Riccardo Minghetti y Giovanni Tamburi. En la capital italiana, aproximadamente 600 personas se reunieron en la Basílica de Santos Pedro y Pablo para rendir homenaje a Riccardo, de solo 16 años. Su padre destacó el cariño que su hijo recibió durante su vida, mientras que amigos y familiares se unieron al luto con grandes muestras de afecto.

En Bologna, la Catedral de San Pedro se llenó para la despedida de Giovanni. Presencias destacadas, como la del ministro de Universidades, Anna Maria Bernini, y el alcalde de la ciudad, Matteo Lepore, resaltaron la importancia del evento. El emotivo tributo de su padre conmovió a todos los asistentes, reflejando el profundo dolor por la pérdida de su hijo.

Momentos de Dolor en Milán

En el mismo día, Milán vivió sus propios momentos de tristeza con los funerales de Chiara Costanzo y Achille Barosi. La Basílica de Sant’Ambrogio se convirtió en un espacio de duelo, al igual que la iglesia de Santa María de las Gracias, donde Chiara fue despedida. Autoridades locales, incluyendo al alcalde de Milán, Giuseppe Sala, estuvieron presentes para rendir homenaje a estos jóvenes cuya vida se truncó tan tempranamente.

Las instituciones educativas de la ciudad también se sumaron al tributo, organizando un día de conmemoración en honor a Chiara en el Instituto Moreschi, mientras que en el Instituto Orsoline, donde estudiaba Achille, se realizó un minuto de silencio dirigido por el ministro Valditara.

Funeral de Sofia Prosperi en Lugano

La despedida de Sofia Prosperi, de 15 años, se llevará a cabo en Lugano. Su padre, Matteo Prosperi, pidió respeto a los medios de comunicación en este difícil momento para la familia. En tanto, el funeral de Emanuele Galeppini, la sexta víctima de la tragedia, está programado para el día jueves, en una ceremonia privada.

Un Recordatorio Colectivo

El impacto de esta tragedia resonó en toda Italia, donde las escuelas guardaron un minuto de silencio en memoria de los jóvenes fallecidos. “Italia ha demostrado una humanidad y sensibilidad verdaderas, pero ahora necesitamos saber la verdad y que esto no vuelva a suceder”, expresó Andrea Costanzo, padre de Chiara, tras la ceremonia.

El dolor compartido por los asistentes refleja la necesidad de rendir homenaje a estos jóvenes que perdieron la vida en una noche que debía ser de celebración. La ciudad de Crans-Montana se prepara para una conmemoración de las 40 víctimas del incendio, con la participación del presidente de Italia y el presidente de Francia, Sergio Mattarella y Emmanuel Macron, respectivamente.