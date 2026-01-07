El Intendente Inaugura las Colonias de Verano 2026 en las Sedes Municipales

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia lanza su propuesta de Colonias de Verano, que atrae a más de 5,000 participantes en actividades recreativas, deportivas y de inclusión para todas las edades.

Desde el 6 de enero y hasta el 5 de febrero, 20 sedes de la ciudad se llenarán de alegría y risas gracias a las Colonias de Verano. Con una inmejorable participación de más de 5,000 niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, esta iniciativa se presenta como una oportunidad única para disfrutar durante las vacaciones.

El intendente Othar Macharashvili, acompañado por miembros del equipo municipal, visitó algunos de estos espacios, entre ellos el Gimnasio Municipal N°4 y el Club Huergo, donde pudo ver a los niños disfrutando de diversas actividades recreativas promovidas por la Municipalidad.

Un recorrido por el verano comodorense

En su visita, Macharashvili expresó su satisfacción al ver a los niños disfrutando de las actividades: “Es un verdadero lujo verlos felices y participar en lo que se organiza año tras año”. Además, resaltó la importancia de que los chicos compartan su tiempo libre con amigos en estas colonias.

Un esfuerzo conjunto por el bienestar comunitario

El intendente también destacó el trabajo coordinado de distintas áreas municipales, señalando que estas colonias son una iniciativa impulsada por Comodoro Deportes, en colaboración con las secretarías de Cultura, Salud, Desarrollo Humano y Familia, y Turismo. “Este esfuerzo conjunto fortalece cada área y reafirma nuestro compromiso con la comunidad”, afirmó.

Colonias de verano: un clásico en la ciudad

Por su parte, Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, enfatizó la relevancia de este programa en la comunidad: “Las Colonias de Verano ya forman parte del calendario de la ciudad. Su continuidad habla de la importancia que tienen para las familias”, aseguró.

Las Colonias de Verano no solo ofrecen diversión y deporte, sino que también priorizan la inclusión social. Con actividades lúdicas y deportivas, se dividen en propuestas Recreativas para niños de 5 a 11 años, Predeportivas para adolescentes de 12 a 14 años y actividades específicas para adultos mayores y personas con discapacidad, garantizando así que todos tengan un lugar en esta experiencia veraniega.