Descubre la Función Oculta que Facilita tu Manejo de ARCA ex AFIP

Descubre cómo la nueva opción de reporte de tenencias de Mercado Pago puede transformar tu forma de gestionar el dinero digital y otorgarte un control total sobre tus finanzas personales.

Cada vez más argentinos utilizan billeteras digitales no solo para realizar pagos, sino también como una herramienta eficaz para conservar ahorros, invertir y gestionar ingresos. En este contexto, Mercado Pago ha añadido una función valiosa para quienes buscan un mejor manejo de su situación financiera: el reporte de tenencias.

En un país donde las cuentas digitales prevalecen, como demuestra el creciente uso de billeteras digitales, este informe proporciona una visión clara del dinero disponible dentro de la plataforma.

Ya sea para uso personal, para presentar ante un contador, o simplemente para entender la distribución de tus ahorros, el reporte de tenencias se vuelve un recurso imprescindible.

¿Qué es el Reporte de Tenencias y Qué Información Brinda?

El reporte de tenencias de Mercado Pago es un documento que detalla el dinero que un usuario tiene en su cuenta, clasificado por tipo de saldo. A diferencia de un historial de movimientos que muestra ingresos y egresos, este informe se concentra en el stock de fondos a una fecha determinada.

Generalmente, el reporte incluye información como:

Saldo en pesos disponible en la cuenta

Inversiones realizadas (como en el fondo común de inversión de Mercado Pago)

Tenencias en dólares, si está habilitada la opción

Fecha de emisión del reporte

Datos identificatorios del titular de la cuenta

Este resumen permite visualizar una situación financiera clara y ordenada, crucial para quienes utilizan Mercado Pago como su cuenta principal o como complemento al sistema bancario tradicional.

Uso Práctico del Reporte de Tenencias

El reporte de tenencias ofrece múltiples beneficios tanto para usuarios individuales como para pequeños emprendedores. Uno de sus usos principales es el control financiero personal: permite conocer de manera exacta cuánto dinero se tiene y cómo está distribuido, evitando revisar cada operación por separado.

Además, este reporte es útil para:

Seguimiento de inversiones : ideal para quienes usan Mercado Pago para invertir, ya que pueden ver cuánto dinero está asignado y cuánto está disponible.

: ideal para quienes usan Mercado Pago para invertir, ya que pueden ver cuánto dinero está asignado y cuánto está disponible. Organización contable : es una herramienta práctica para freelancers y monotributistas, útil para informes contables.

: es una herramienta práctica para freelancers y monotributistas, útil para informes contables. Transparencia financiera : facilita el mantenimiento de un registro claro de fondos digitales frente a otros ingresos bancarios.

: facilita el mantenimiento de un registro claro de fondos digitales frente a otros ingresos bancarios. Planificación de gastos grandes: conocer el dinero disponible ayuda a tomar decisiones más informadas.

Su uso es completamente digital y simple en la aplicación de Mercado Pago:

Seleccionar el botón Más (tres líneas horizontales) en la parte inferior derecha.

(tres líneas horizontales) en la parte inferior derecha. Elegir la opción Reporte de tenencias .

. Acceder a la sección de reportes, clasificados por trimestre.

Descargar el reporte en formato PDF.

Estos documentos reflejan el estado de la cuenta en el momento de la solicitud, por lo que muchos usuarios generan estos informes periódicamente para un seguimiento más preciso.

Ten en cuenta que el reporte no sustituye una certificación bancaria, pero actúa como un comprobante interno válido dentro del ecosistema de Mercado Pago. Su uso está aumentando entre quienes gestionan dinero digitalmente y requieren respaldos claros.

Nueva IA en Mercado Pago: Innovaciones que Facilitan la Experiencia

Recientemente, Mercado Pago lanzó un asistente de inteligencia artificial en Argentina. Ariel Szarfsztejn, nuevo CEO, se encargó de impulsar esta innovación, que permite a los usuarios interactuar mediante chat o comandos de voz.

Para acceder a esta función, solo hay que abrir la billetera digital, seleccionar el botón Más, y elegir Asistente personal. Un chat aparecerá, facilitando la interacción similar a aplicaciones de mensajería.

Además de operaciones, el asistente de Mercado Pago permite recibir alertas y recomendaciones.

Por ejemplo, puedes indicarle por voz «Quiero transferir 5.000 a Juan». El sistema encuentra al destinatario, solicita un concepto para el pago y genera la orden de transferencia. Solo tendrás que verificar los datos y aceptar.

El asistente de Mercado Pago puede ser utilizado con comandos de voz.

También puedes preguntar textos sobre los vencimientos del mes, o solicitar descuentos específicos en ciertas categorías, días y ubicaciones.

En ambas pruebas realizadas, el asistente mostró una respuesta precisa, demostrando su utilidad en la gestión financiera diaria, facilitando el acceso a información clave y la realización de transacciones.