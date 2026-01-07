Bornoroni se suma a Milei en su visita a Jesús María

El presidente Javier Milei tiene programado su regreso a Córdoba el próximo viernes 16 de enero para asistir al prestigioso Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María, donde se presentará El Chaqueño Palavecino como la estrella de la noche.

Un Encuentro Cargado de Significados

La presencia de Milei en este icónico festival representa un giro significativo en la política del gobierno hacia los eventos culturales, especialmente tras haberse expresado en contra del apoyo estatal a tales iniciativas al inicio de su mandato.

Fuentes cercanas a La Libertad Avanza han confirmado que la figura central de la recepción será el diputado Gabriel Bornoroni, quien ha tomado un rol protagónico en la provincia. «El Presidente fue invitado formalmente por la comisión organizadora del festival», afirmaron desde el evento.

El Rol Clave de Gabriel Bornoroni

Bornoroni acompañará a Milei durante su recorrido por el festival, eludiendo actividades oficiales con ministros nacionales. Su intención es mantener una conexión directa con el público y fortalecer su liderazgo en el ámbito local.

En el contexto de su estrategia política, Bornoroni busca tejer alianzas con la UCR y algunos sectores peronistas, teniendo a la vista las elecciones de 2027, donde espera enfrentar al oficialismo de Martín Llaryora.

Construcción de una Coalición Fuerte

Con la mirada puesta en 2027, Bornoroni ha intensificado sus negociaciones para desplazar al peronismo cordobés, aspirando a replicar la fórmula exitosa de otros distritos donde La Libertad Avanza ha forjado alianzas.

El Reforzamiento de la Presencia Electoral

La visita de Milei se da en un contexto favorable, luego de que su partido obtuviera un notable 42,35% de los votos en las últimas elecciones legislativas en Córdoba. Este respaldo le permite a Bornoroni consolidarse como un referente sólido en la provincia.

Un Festival sin la Vicepresidenta

Este año, el Festival de Jesús María carecerá de la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha asistido en ocasiones anteriores. Su ausencia refleja las tensiones internas dentro del gobierno, especialmente entre los sectores vinculados a Milei y su círculo más cercano.

La Función de los Festivales en Córdoba

El Festival de Doma y Folklore recibe importantes subsidios del Estado provincial, que han sido defendidos por el gobernador Llaryora como esenciales para la cultura local. La última edición generó más de 2.199 millones de pesos, beneficiando a las escuelas de la región.

El presidente del festival asegura que estos apoyos no son meros gastos, sino inversiones que estimulan el turismo y benefician la economía regional.

La participación de Milei en el festival, con la conducción de Bornoroni, podría marcar el inicio de una nueva era en la relación entre el gobierno y los festivales populares, en un contexto de creciente actividad política hacia el 2027.