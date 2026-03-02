Jaime Durán Barba analiza el discurso de Milei: ‘Un éxito por el espectáculo que montó’

En un análisis profundo, el consultor político Jaime Durán Barba destaca cómo Javier Milei ha innovado en su comunicación política, capturando la atención del público al ajustarse a las nuevas realidades de una sociedad impulsada por el espectáculo y la emoción.

Jaime Durán Barba, reconocido estratega político ecuatoriano, ha evaluado el reciente discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa y lo califica de notablemente exitoso. Según Durán Barba, el Presidente logró crear un impacto escénico que desafió las convenciones tradicionales de la política.

La Era del Espectáculo Político

El experto señala que la política contemporánea está marcada por la necesidad constante de estimular a la audiencia, similar a como funcionan las recompensas inmediatas. «Para atraer atención, es necesario ser sorprendente y poco convencional», subrayó. En este entorno, las presentaciones creativas y audaces consiguen cautivar al público más que los argumentos tradicionales basados en la razón.

Transformación en la Comunicación

Durán Barba afirma que la tecnología ha transformado radicalmente nuestra forma de pensar y comunicarnos. La era de los libros y las máquinas de escribir ha dado paso a un «multiverso» mediático en el que los memes, imágenes y videos son predominantes. Para tener éxito, los líderes deben adaptarse y hablar el lenguaje de estas plataformas.

Comparando a Milei con otros líderes mundiales, Durán Barba destaca estrategias similares empleadas por figuras como Donald Trump, que también utiliza la dramatización para mantener su relevancia en el debate público. Recuerda su propio principio: «una buena comunicación es aquella que haría que mi abuela se escandalizara».

Impacto Efectivo Bajo Nuevos Paradigmas

Sobre el contenido del discurso de Milei, el consultor enfatiza la diferencia entre la efectividad política y el gusto personal. Un discurso introspectivo sobre teorías económicas podría haber aburrido a la audiencia, que hoy busca respuestas inmediatas y efectivas. «Un discurso tranquilo habría hecho que muchos cambiaran de canal», admitió Durán Barba, destacando que lo inesperado es esencial para mantener la atención del público.

El Cambio en la Representación Política

Cuando se le preguntó si este fenómeno podría revertirse, Durán Barba fue claro: no hay marcha atrás. La evolución tecnológica ha transformado la percepción del tiempo y el espacio. La sociedad contemporánea exige respuestas rápidas, y la inmediatez se ha convertido en la norma, imponiendo desafíos a las formas tradicionales de interacción política.

Para comprender esta «sociedad liviana», es crucial una reflexión profunda que reconozca que, en gran parte, la población actual responde a impulsos y emociones más que a razones. Este análisis refleja la filosofía de Durán Barba en su labor profesional y será parte de su próximo trabajo sobre la política contemporánea.