Nuevo: Paga tu préstamo en cuotas con transferencia bancaria

El Banco Central de la República Argentina ha lanzado una innovadora herramienta para facilitar los pagos de préstamos. Con el nuevo sistema, los usuarios podrán disfrutar de mayor seguridad y rapidez en sus transacciones.

Presentación del Cobro con Transferencia (CCT)

Este sistema, conocido como Cobro con Transferencia (CCT), permitirá que bancos y fintechs realicen débitos directos en la cuenta donde se depositó el préstamo, mejorando la transparencia y la verificabilidad de las operaciones.

El CCT será obligatorio para todas las entidades financieras a partir del 31 de agosto de 2026, marcando un paso significativo hacia la modernización del sistema de pagos en Argentina.

Ventajas del Cobro con Transferencia para los Usuarios

Con esta iniciativa, los usuarios obtendrán varias ventajas clave:

El nuevo mecanismo proporciona un mayor control sobre los pagos, disminuyendo los riesgos de fraude y asegurando una acreditación más rápida y eficiente. A diferencia del sistema tradicional de débito automático, el CCT se realizará sobre la cuenta donde se acreditó el préstamo, facilitando la trazabilidad de cada operación.

Un Cambio Innovador para Entidades Financieras

Las instituciones financieras y fintechs deberán adaptarse a este nuevo esquema, lo que representa un cambio significativo en sus procesos de cobro. Este sistema no solo optimiza la experiencia del usuario, sino que también promueve un entorno más competitivo entre los proveedores de servicios financieros.

Características del Nuevo Sistema

Entre las principales características del CCT se encuentran:

El sistema permite el cobro de cuotas fijas durante la duración del contrato y establece límites para la relación cuota/ingreso al 30% para prevenir sobreendeudamiento. Asimismo, solo se permitirá un intento de cobro y hasta dos reintentos en intervalos específicos, evitando prácticas abusivas.

Además, el CCT garantiza el consentimiento explícito de los usuarios, quienes deberán ser notificados el día hábil previo al débito. La posibilidad de cancelar el consentimiento en cualquier momento brinda un nivel adicional de seguridad y control.

¿Quiénes son los Aceptadores del CCT?

El nuevo sistema introduce el concepto de aceptador de CCT, responsable de ofrecer este mecanismo de cobro. El desarrollo del sistema tiene como objetivo fomentar la competencia y asegurar la interoperabilidad de las transferencias inmediatas en el mercado financiero argentino.