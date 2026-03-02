Bregman responde a Milei: «Su comentario fue un chiste machista»

La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, no se quedó callada ante las provocaciones del presidente Javier Milei, quien la atacó verbalmente en el Congreso. Su respuesta dejó clara su postura sobre el tono agresivo de Milei.

Un Insulto Machista en el Congreso

Bregman calificó de «chilindrina troska» el insulto lanzado por Milei durante una sesión. «Le di 2 años y medio para que respondiera con algo más inteligente y solo se le ocurrió eso. Solo puedo reírme», afirmó la legisladora, quien también comentó que el tono del presidente fue «muy agresivo«.

Además, destacó que el comentario, además de ser desatinado, carecía de un contexto adecuado: «Esto no era el lugar para eso, ya que él tiene el micrófono y yo no».

Un Gobierno con «Pies de Barro»

Bregman no dudó en criticar al gobierno de Milei, afirmando que este se presenta como «un gobierno con pies de barro«. «Lo único que ha mostrado como logros son acuerdos con la misma casta política que tanto critica», enfatizó, refiriéndose a los avances legislativos que Milei celebró.

La diputada sostuvo que a pesar de sus viajes a Estados Unidos y su intento de ser parte del Consejo de Paz de Trump, el presidente no logró cimentar una política internacional firme.

Falta de Contenido en la Apertura de Sesiones

Con preocupación, Bregman observó la falta de referencias a la esperada reforma laboral, señalando que esta fue apenas nombrada en un contexto negado a profundizar. «Su gran proyecto se está desmoronando y se nota la reacción negativa de la sociedad», expresó la diputada.

Manipulación en el Recinto

Al hablar sobre el ambiente en el Congreso, Bregman denunció una puesta en escena claramente controlada, con asistentes que parecían seguir un guion. «Había personas que apoyaban a Milei que no podían explicar su presencia, y las reacciones eran orquestadas», concluyó, subrayando un sentido de artificialidad en el apoyo mostrado hacia el presidente.