¡Roberta Invernizzi, la célebre soprano italiana, estrena su primera visita a Argentina!

Roberta Invernizzi llega a Argentina: Un viaje musical sin precedentes

La aclamada soprano italiana Roberta Invernizzi, reconocida por su maestría en la música renacentista y barroca, se prepara para su debut en Argentina. Con más de tres décadas de trayectoria, Invernizzi es considerada una de las voces más destacadas de su género en la actualidad.

Invernizzi, cuya conexión con la música es profundamente apasionada, es elogiada por su habilidad para combinar autenticidad histórica con un estilo vibrante y expresivo. Además de sus actuaciones en prestigiosos escenarios de todo el mundo, la artista se ha establecido como una influyente pedagoga, compartiendo su experiencia con las nuevas generaciones de cantantes y músicos.

Un evento imperdible: presentaciones y masterclasses La artista ofrecerá un recital acompañado por el Ensamble Concentus BA, que incluye presentaciones programadas en el Auditorio Nacional Palacio Libertad el 5 de abril, seguido de una masterclass el 6 de abril. Además, su actuación en el Teatro Colón de Mar del Plata está prevista para el 7 de abril.

Un repertorio excepcional El programa contará con obras emblemáticas como Scena di Berenice y Exultate Jubilate, de Mozart, además de la reconocida Sinfonía n.º 38 en re mayor, K. 504, también conocida como Praga, una pieza que data de 1786.

Concentus BA: Un hito musical en Argentina El Ensamble Concentus BA, catalogado como la mejor orquesta de cámara histórica del país, ha revolucionado la escena musical local. Su enfoque en los sigilos del siglo XVIII y XIX se destaca, no solo por la calidad musical, sino por su innovadora forma de interacción entre artistas y su audiencia, recuperando una mística perdida.

Recibiendo elogios de la crítica Recientemente, la actuación de Concentus en el ciclo Mediodía del Mozarteum Argentino recibió elogios entusiastas de la crítica especializada. Artistas de renombre, como los violinistas Lina Tur Bonet y Pablo Saravi, y la soprano Florencia Machado, colaboraron en su última presentación, ofreciendo un espectáculo memorable que los espectadores pueden revivir en el Canal Allegro HD.